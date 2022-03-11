美國2月消費者物價指數年增7.9％，續創40年來新高。東吳大學講座教授、前行政院政務委員朱雲鵬11日表示，以通膨率7.9％計算，美國正常利率現在應該是13.8％，不是FOMC公布的0.08％，「這是從葛林斯班以降的3位聯準會主席，接連向市場大撤錢、卻不好好升息所造成！」

朱雲鵬的估測，是採用經濟學上的「泰勒法則」計算，因為他認為，常理計算GDP通貨膨脹的貨幣數量學說「已經破產了」，貨幣的流通速度不僅不穩定、且逐年下跌。有其他的經濟理論興起，如國際經濟學家WERNER的「信用數量說」，認為銀行的資產是負債、信用才是被嚴格審核，官方的利率政策決定應看信用變動、而非貨幣數量。

雖然如此，美國和大部份國家仍然沒有改變貨幣數量學說，朱雲鵬指出，前聯準會主席葛林斯班最先開始大降息，把貨幣數量向市場例，他的接班人柏南克，和現任鮑威爾也照樣一直一直製造貨幣，貨幣超發的結果，通膨必然上揚，俄烏戰事是近期高通膨的催化劑，「美國聯準會2022年升息再多次，也無法彌補貨幣政策的長期錯誤！」

台灣民眾近來也身受物價上漲之苦，朱雲鵬說，「台灣的問題在資產價格，不是消費者物價」，房價大漲造成國安議題的少子化現象，然而房價和物價兩項民生大事同樣都被官方長期忽視。

李國鼎科技發展基金會11日舉辦「大科技、大金融、大經濟：2022趨勢分析」國鼎論壇，這是2022第一場國鼎論壇，前總統馬英九也受邀與會，全神貫注聆聽三位演講主講者，針對經濟、金融和科技三大面向的趨勢與發展。朱雲鵬以「全球通膨趨勢及對台灣的影響」為題進行演講。