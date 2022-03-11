石知田10日參加李懿主持的家事訪談節目《叮咚飛利浦＋1》直播，曾被票選為「最懂穿男藝人」前5名的他，在訪談過程中不時流露對於「整潔」的要求，例如：衣櫃定期重新整理、沒洗澡不能上床，自爆睡不著的時候，就會脫光衣服裸睡：「肌膚跟棉被之間沒有介質存在，很pure，只有你跟床共存。」

石知田去年因BL劇《We best love》大受歡迎，延伸錄製了實境綜藝《微波爐男孩的假期》，還有《池塘怪談》、電影《靈語》等作品，表現相當豐收。他在《叮咚飛利浦＋1》中透露自己其實不愛打掃，但怕髒，所以還是會忍不住動起來，石知田說：「我房間不是亂的，床不可以隨便坐，絕對是要洗過澡才能坐上去，而且要穿家居服（沒有沾過外面灰塵的服裝）。」主持人李懿聽了直說：「你真的算是愛乾淨的男生。」

石知田說：「一天有三分之一的時間在床上，而且臉會嚕來嚕去，你不會想要髒髒的吧？」他表示自己通常是穿內褲內衣睡覺，如果睡不著就會先把衣服脫掉，再睡不著就把褲子也脫了，「都脫掉了，就會睡著了，真的滿自在的，很像回到母體」。他回憶自己約莫是在國小升國中的夏天睡不著，無意間發現脫光衣服睡覺，翻滾的時候很自在，衣服不會拉扯到，從此成為他對付失眠的妙招。至於愛乾淨的程度，他自認沒有潔癖，「可是有些東西真的過不去，例如衣櫃很亂、用塞的」，所以他每隔一段時間就會把衣服全部拿出來重洗、重新整理一次。

既然來到《叮咚飛利浦＋1》，石知田按節目慣例要和李懿來場家事挑戰賽，這一回兩人比的是在6分鐘內，用有「元氣筒」之稱的掛燙機，燙完12件衣服。比賽開始前，李懿問石知田緊張嗎？石知田說：「不緊張啊，我平常在家就有在用。」李懿也說：「掛燙機對我來說很重要，因為我男友是上班族，每天都要穿襯衫。」被石知田見縫插針問：「你都幫他燙嗎？」

過程中，石知田認真到蹲著燙衣服，李懿則是將襯衫舉高，被石知田虧：「你手會酸嗎？」她反擊：「當做重訓。」石知田又問：「練肩膀？」兩人一來一往鬥嘴，笑料不斷，最後李懿以7：6險勝，但兩人的熨燙方式都被品牌大使Lillian指正：「姿勢都有改進空間，使用熨燙機不用一直轉圈，只要從後方撐住衣服，直線熨下來，30秒就可以完成一件衣服了！」李懿和石知田才恍然大悟：「原來我們多年來都燙錯，燙衣服還是有些撇步。」

此外，李懿和石知田還在Lillian示範下，看到熱賣聖品「洗鞋小旋風」的洗鞋實證：藉由軟、硬不同刷頭，輕鬆清洗帆布、網布、麂皮等不同材質的鞋子，看得石知田嘖嘖稱奇：「我自己洗壞過一雙鞋，那是我第一次買比較貴的鞋，很珍惜，髒了我就用水洗菜瓜布的海綿那一面去搓它，結果就壞了，從此就不敢洗。」Lillian聽了馬上大方表示要送「洗鞋小旋風」讓石知田和李懿帶回家。