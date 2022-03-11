女友1張全家福照曝光驚人家世！1名男網友一直以為交往半年的女友生活簡樸、從不買高檔貨，連看到女友拿「兩個C鑲嵌在一起」的包包，對方也說只是山寨假貨，某次他意外在女友手機相簿裡發現1張全家福照，照片中女友一家靠在「Logo是RR」的車子上，他才發覺女友家財力很驚人。

該名網友在Zuvio論壇發文表示，他近日無意間發現，平時風格相當樸素的女友竟出生的超有錢家庭，他說女友從來從來不會要求買禮物，或是吃昂貴東西，他有時看到女友拿「兩個C靠背鑲嵌在一起」看似貴的包包，女友也說是淘寶買的高仿品，他也沒有想太多。

1名男網友意外在女友手機相簿裡發現1張全家福照，照片中女友一家靠在「Logo是RR」的車子上，他才驚覺女友家財力非同小可。（翻攝自Zuvio論壇）

該網友說，某次他向女友臨時借手機，不小心發現相簿有1張女友全家福照，而照片中女友一家人靠在1台「Logo是RR」的車子，他當下馬上認出是勞斯萊斯，「我知道這台車應該不是公務員爸媽會有辦法開的吧」，他事後很納悶女友為什麼要隱瞞家世，因為平時2人都是AA制，他也沒有花到女友的錢。

其他網友紛紛留言「我想是父母有特別教育她財不露白」、「代表她很低調，而且就算是現在說什麼都自由，還是有門當戶對的潛規則，可能你女友小時候就體驗過了看多了，但他依舊沒離開你代表她是真的愛你」、「她放下身段，只為了能跟妳在一起，如果因為這個而分手，那我只能說你太膚淺」。