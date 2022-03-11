朴栖含在《語意錯誤》播出完結篇當天入伍服兵役。（GagaOOLala提供）

朴宰燦因《語意錯誤》迎接演藝生涯的第一個高峰。（GagaOOLala提供）

韓國人氣BL劇《語意錯誤》昨（10日）除了是完結篇日，也是朴栖含入伍服兵役的日子，大批粉絲哀鴻遍野，除了敲碗他退伍後可以續拍第二季或特別篇，有粉絲甚至開玩笑說可以代替他去當兵。因出演該劇讓他的IG追蹤數從17萬直接翻倍到現在的36.7萬，受邀拍攝的雜誌銷售一空，創下雜誌社成立27年來空前的銷量。本來無經紀約的他就算即將入伍也還是被NPIO Ent.簽下，受歡迎的程度可見一斑。他也特別在從軍前晚先開直播，後又在IG上貼文感謝在寒冷天氣中辛勤工作的導演、劇組人員與支持《語意錯誤》這部劇的粉絲。

另一位男主角朴宰燦，出道以來一直在星海中浮沉，演出該劇，也成為他演藝生涯的第一個高峰，他感性地在完結篇播出後透過IG貼文述說一路以來的心路歷程與對劇組、導演、平台與粉絲的諸多感謝：「剛開始參與這部戲的時候真的非常擔憂恐懼，收到這麼多關愛真的像是一場夢一樣。未來會更努力進步，謝謝各位能讓我以尚宇的身分存在，謝謝大家喜歡《語意錯誤》」。一席話中不忘感謝在他艱難時候成為他的力量的栖含哥，朴栖含也曾在訪問中形容朴宰燦是「一生的朋友」，可見2人交情匪淺感情深厚。

該劇獲得空前的成功是製作方與演員都始料未及，已連續韓國WATCHA平台霸榜四週，在第7集一上架立刻登上推特全球趨勢第8名，第8集週四下午4點在首播平台GagaOOLala一上架就有大批粉絲湧進，最高出現1600位觀眾同時在線，一度衝進Google搜尋亞軍，也成為GagaOOLala二月份全站及BL類型作品收視冠軍，，自2月16上架至今，已累積超過上萬人進站觀看，其中二月份新付費會員中有49％的人都有觀看《語意錯誤》，登上台灣榜月冠軍。韓國WATCHA平台日前頒給2位主演「2022最棒命運獎」還逗趣地在獎盃刻上「2022最棒命運獎，神經病前輩朴栖含／瘋子學弟朴宰燦。預告，一直到第二季都會追著你跑的，要逃跑的話現在逃」，顯示製作方對本劇轟動全網的重視與推動第二季的決心。

本週三（9日）播出的第7集中，喝酒醉後2人玩起「半語時間」的遊戲，這是個性一向木訥的尚宇（朴宰燦飾）特殊表達愛意的方式：「你如果長的醜就沒救了」，宰英（朴栖含飾）逼問他「我長得帥嗎？尚宇哥」，尚宇回答：「帥，你真的帥到不行」調情的言語加上微醺的氛圍，事情直接從複雜變成不可收拾。原本宰英還預告要親尚宇，殊不知尚宇竟然直接親上去！粉絲看了這一場戲直接原地瘋掉。兩人親過之後還都想著對方，滿滿的談戀愛徵兆。後來尚宇滿心期待要答應宰英的兩週戀人體驗版，卻發現宰英收到了遠在法國的工作錄取通知，選擇隱藏了自己內心的熊熊愛火。

昨（10日）播出的精采完結篇中，原本尚宇為了讓宰英有更好的發展，違背自己的內心拒絕了宰英的交往體驗請求，歷經女性朋友的告白與期末測驗考題的啟發，搶在宰英離境前衝去告白還主動踮腳奉上雙唇！並跳過體驗版直接正式訂閱（交往）。在一起後的兩人互動超級甜蜜，尚宇聽到宰英說「戀人」2個字，偷偷開心復誦一次，顯示對這段得來不易的感情備感珍惜。宰英在尚宇的電腦發現以自己為名的資料夾，打開來看都是自己的照片，脫口而出那句「秋尚宇這個大變態」，讓觀眾不禁在電視機前噴笑。