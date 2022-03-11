尼坤獻上手寫信問候台灣粉絲。（CATCHPLAY提供）

韓國男團「2PM」泰籍成員尼坤（Nichkhun）最新主演恐怖電影《凝弒》11日正式在台上映，已從泰國返回韓國入住防疫旅館的尼坤，行程滿檔仍不忘台灣粉絲，獻上親自手寫信溫暖問候台灣影迷：「台灣的粉絲朋友們大家好，我是2PM的尼坤，已經很久沒見到你們，我也非常想念大家，3月11日在台灣上映的《凝弒》，是我的首部恐怖電影作品，希望大家會喜歡！記得要找幾位朋友陪你一起觀賞，《凝弒》保證會讓你嚇破膽，永生難忘！」

首度挑戰恐怖片，尼坤坦言：「我其實很怕鬼，這輩子看過的恐怖片次數不超過十次，這是我給自己的一個挑戰，如何透過一個不看恐怖片的演員，將恐怖片演得更驚悚，我也相當滿意《凝弒》的成品！」在片中飾演畫作修復師的他

也笑說：「如果我是電影中的小儒（指女主角），得知將繼承父親的2幅詭異畫作，應該會想趕快脫手，我不想跟這些畫扯上一點關係，真的太嚇人了！」封印在詭異畫作下的駭人秘密，將由尼坤帶領觀眾揭開驚悚真相。