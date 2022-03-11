歐盟與英國反壟斷主管機關11日宣布，要對谷歌和臉書母公司Meta Platforms在2018年簽訂的廣告協議展開平行調查，以釐清兩大科技巨頭是否非法操縱數位廣告價格。

歐盟執委會及英國競爭暨市場管理局（CMA）周五表示，將對谷歌和臉書2018年簽訂的《藍色絕地武士》（Jedi Blue）廣告協議正式啟動調查。1年半前德州領軍的美國多州，即對這項被控操縱廣告競價的合作案，提起反壟斷訴訟。

德州的訴狀指控，谷歌同意給予Meta（當時的臉書）優厚的廣告投放條件，讓Meta在線上廣告競價上占上風，透過此讓利動作，換取Meta放棄會威脅谷歌線上廣告霸主地位的廣告工具，但雙方的暗盤交易對其他競爭者不利。

周五所做的宣布，是歐洲展開競爭調查重要的程序步驟。若歐盟執委會或英國CMA發現不法證據，將對谷歌與Meta正式提告。

谷歌及Meta常被歐盟反壟斷機構鎖定為調查目標，去年歐盟就針對谷歌是否濫用其在廣告技術領域的領導地位開啟調查。而谷歌瀏覽器Chrome被控封鎖第三方的cookies，在同意停止支援該技術之後，英國當局同意和解。