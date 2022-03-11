在通膨憂慮與地緣政治不確定性加劇之際，美國30年期房貸固定利率再次攀升，並逼近2022年的新高水準，房貸利率連續兩周跌勢止步。

根據房貸巨頭房地美（Freddie Mac）數據顯示，截至3月10日止的當周，30年期房貸固定利率平均達3.85％，高於前一周的3.76％，終止連續兩周跌勢。

30年期房貸固定利率在2月17日止的當周飆高至3.92％，創下2022年來新高水準。俄羅斯對烏克蘭發動軍事攻擊後，3月初美國房貸利率一度大幅下滑，但目前利率已經約略與兩國開戰前的水準相當。房地美首席經濟學家哈特（Sam Khater）表示，通膨憂慮與地緣政治不確定性皆對房貸利率走升造成影響。

哈特指出：「就長期而言，隨著美國通膨持續躥揚，缺貨的影響逐漸擴大，預期房貸利率將持續走高。」美國2月消費者物價指數（CPI）年增7.9％，創下1982年1月以來新高紀錄。

房地產網站Realtor.com經濟研究部門經理拉提尤（George Ratiu）表示，美國10年期公債殖利率在本周勁升後，30年期房貸利率跟著上揚。10年期美債殖利率11日揚升至2.01％。

拉提尤表示，美國擬禁止俄國石油進口，投資人擔心美國通膨將會持續飆高。美國指標西德州期油日前一度升破每桶130美元，創下13年新高紀錄。

美國抵押貸款銀行協會（MBA）經濟學家卡恩（Joel Kan）透過聲明稿表示，石油和其他大宗商品供應中斷可能繼續刺激物價上揚，恐讓房貸利率處於一段波動期，因為這些因素相互影響。

美國房市在春季進入銷售旺季，房地產市場持續面臨房價飆漲和庫存處於紀錄低點壓力。Realtor.com表示，以現行的房貸利率計算，中價位房屋每個月的房貸負擔較一年前增加逾290美元。