美國財長葉倫（Janet Yellen）10日受訪表示，隨著俄烏戰事延燒，美國民眾未來一年可能仍得面對「令人極度不安」的高通膨問題，一改她先前指稱「物價飆漲將於未來幾個月趨緩」的說法。

她還指出，儘管歐美現行制裁措施已對俄羅斯經濟帶來重大打擊，但美國與盟國正考慮對俄國實施進一步制裁。

葉倫周四接受財經媒體CNBC節目《Closing Bell》訪問時表示：「我認為俄烏情勢發展帶來很多不確定性，而這確實可能加劇通膨問題。我並不想預測今年下半年會發生什麼事，但未來一年通膨數據可能令我們感到十分不安。」

美國勞工部10日公布數據顯示，2月消費者物價指數（CPI）年增7.9％，創下1982年以來的40年新高，顯示美國通膨水平居高不下。

葉倫對於通膨的評估與先前說法有所出入。她在幾個月前表示，隨著供應鏈受阻問題緩解、消費者需求復甦，美國通膨率可望於年底前恢復至正常水平。