近日大陸多地先後傳出本土疫情，疫情似有升溫跡象。對此大陸國務院聯防聯控機制綜合組10日召開全國新冠肺炎疫情防控視訊會商會議，要求儘快阻斷疫情傳播途徑，堅決避免疫情規模再擴大，決不能讓來之不易的防控成果前功盡棄。

中國政府網報導，會議提出，要清醒認識當前面臨的疫情防控形勢，堅持「外防輸入、內防反彈」總策略、「動態清零」總方針，儘快阻斷疫情傳播途徑。會議強調，要科學精準落實快速核酸篩查、迅速流調溯源、及時規範集中隔離、嚴格社區管控、及時區域協查等核心防控措施，社會面防控舉措要再提速，口岸城市等外防輸入措施要再從嚴，重點場所疫情防控風險隱患排查要再加強，常態化防控關口要再前移，堅決遏制疫情擴散。

以上海來說，10日新增本土確診11例，上海市也立刻宣布，自12日起所有中小學全部調整為線上教學，幼兒園、托兒所停止幼兒入園，各類培訓機構與托育機構需停止線下培訓和托育服務。

另，這波疫情重災區的吉林省，累計本土感染逾千例。長春市11日起停工停課停止公車運行，要求所有民眾要進行三輪核酸檢測。

廣州省珠海市11日晚間公布，近日一疑似新冠核酸檢測陽性人員進入廣交會展館，按照防疫要求，廣交會展館採取臨時封閉管控措施，廣交會展館活動暫停。