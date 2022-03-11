前總統馬英九（右3）2月16日聲援台北市議員羅智強（右2）縱走台灣400公里。（王文吉攝）

國民黨台北市議員羅智強公投謝票之旅結束，又發起「1000公里傾聽桃園之行」，再決定是否參選桃園市長。國民黨主席朱立倫今（11）日中午受訪表示，羅智強想來桃園一步一腳印，覺得都很好，說不定哪天還要到高雄走一走，到屏東再走一走，上次還鼓勵要走到墾丁。

羅智強公投謝票之旅3日抵達終點屏東，10日臉書發文表示，決定展開“1000公里傾聽桃園”之行，對於要不要參選桃園市長，他陷入了天人交戰，2022只有一個目標，希望在野黨贏。

根據《中評網》11日報導，朱立倫今天中午受邀到桃園出席桃園歷屆鄉鎮長聯誼餐會，民進黨桃園市長鄭文燦及市府團隊主辦，也邀請歷任縣長參加，會場難得看到朱立倫與鄭文燦同台，國民黨前主席吳伯雄與民進黨前主席許信良也坐在一起。

被問到羅智強想來選桃園市長？朱立倫說，羅智強要到桃園來一步一腳印的走，覺得很好。說不定哪天還要到高雄也要走一走，到屏東再走一走，上次還鼓勵要走到墾丁。相信這樣腳踏實地，傾聽民意是一個好事。

朱立倫強調，桃園市長選舉會秉持黨內的決議，一定會協調出一位最具有民意基礎，能夠最代表桃園的未來的候選人。畢竟桃園是我們的家，要更好。