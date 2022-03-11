俄烏衝突是否會升級成核戰，引發世界各國高度關注。前委沈富雄認為，烏克蘭是否會使用核生化武器？除非是實在不得已了；同時，他也指出，在俄烏雙方都決定正式休戰前夕，戰爭一定會打得異常慘烈，直到雙方都無法接受付出的成本。沈富雄預測，這場戰爭最後會走向和談收場，至於誰贏誰輸，就由歷史評斷。

關於俄烏戰爭是否會升級成核戰？沈富雄11日在政論節目《少康戰情室》中表示，這都是除了到最後不得已，就像抗戰時的黃河決堤，但黃河決堤的後果沒有核戰嚴重，「這大概不可能」。沈富雄直言，澤倫斯基很會演，把假的演成真的，把真的演得更真。

沈富雄指出，這場戰爭打了兩個多禮拜，期間和談了4次，「大家都說沒進展， 我倒是看出了進展，開始開個局，接著大家過個場，談談條件、露露底線」。而且一開始的條件雖然很模糊，但後來也漸漸成形，澤倫斯基也說可以談。

沈富雄坦言，現在兩方戰況陷入膠著，看不出來誰贏誰輸，「越繃越緊，越來越累」，大家都有不要再打的心，但不能講出來，騎虎難下，這戰爭不會打很久，但在忽然不打的前夕，一定打得非常慘烈，慘烈到大家都覺得不值得，才會急轉直下停火。

沈富雄分析，最近的停火行動是很詭異的，若是為了休戰，民眾就不用逃了，逃走了還要再回來的，會有很多問題。而這次開了很多人道走廊，這些人走了之後，俄軍會大舉砲擊、轟炸，但烏克蘭都撐到今天了，再怎麼遭遇轟炸都不會屈膝，最後還是和談成功，大家各取所需，至於誰贏誰輸，歷史自有評價。