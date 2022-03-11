汪小菲（現改名：汪少菲）與女星大S（徐熙媛）在去年結束10年婚姻，隨後被爆出和小14歲大陸女星張穎穎熱戀中，甚至有十指交扣畫面流出；日前大S閃婚具俊曄消息吵得沸沸揚揚，先前有狗仔爆料汪小菲被張穎穎規定提到大S就要罰2500萬元，該消息也在網上引起討論，但張穎穎今（11）日罕見發聲，似乎不忍了。

近日大S閃婚「酷龍」成員具俊曄消息震撼台韓演藝圈，掀起兩國粉絲熱議，而前夫汪小菲的緋聞同樣受關注，不久前知名狗仔葛斯齊就曾在節目爆料，汪小菲有遭張穎穎「家規管束」，一張對話截圖在網上瘋傳，有5點規定，其中包括「汪酒後懷念前任或看照片就賠人民幣500萬元（約新台幣2500萬元）」。

張穎穎今日不忍了終於發聲。(圖/ 摘自張穎穎微博)

而汪小菲也在大S宣布閃婚消息後，微博自介默默改了12字，「希望玥兒每天都開開心心的」，雖然沒有提及大S，但從字句能看出為父心聲；不過，汪小菲和張穎穎緋聞被爆後，新歡一直都沒做回應，直到今日突然更新微博，疑似不忍了，「一直保持沉默，不代表是事實。被網暴了這麼久，我還是不想傷害任何人，但我也不想替任何人背鍋」。

26歲張穎穎身高170公分、體重僅50公斤，外型亮麗外，畢業於北京電影學院的她，還演出過多部電視劇，都獲得觀眾認可，還曾是山東省荷澤市首屆「牡丹形象大使」；最近卻因汪小菲成為話題人物，也令外界對她更為好奇。