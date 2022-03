「易碎動物」演唱的〈Heat Waves〉意外在2年後爆紅。(環球音樂提供)

提到近期最洗腦的西洋歌曲,除了有因電影《魔法滿屋》(Encanto)而爆紅的新一代迪士尼神曲〈We Don’t Talk About Bruno〉外,還有一首來自英國獨立迷幻搖滾天團「易碎動物」(Glass Animals)的〈Heat Waves〉正狂霸全球榜單,這首突破10億串流天量的歌曲,不僅是現在全球Spotify排行冠軍,更在本周登上美國告示牌單曲榜第一名,同時打破了瑪麗亞凱莉(Mariah Carey)的聖誕神曲〈All I Want for Christmas Is You〉紀錄,成為榜單史上花費最長週數(59週)登頂的單曲;令人驚訝的是,這首歌曲早在2020年就發行了,「易碎動物」一路以英國獨立樂團的身分,2年內在美國告示牌從100名一步一腳印拿下冠軍,成軍已經12年的他們,更在今年入圍葛萊美最佳新人獎,可說是樂壇奇蹟!

〈Heat Waves〉收錄在易碎動物2020年8月發行的第3張大碟《夢想國度/Dreamland》中,同年底被收錄進人氣遊戲《FIFA 21》的原聲帶中;而真正爆紅的關鍵,則是許多網友在TikTok上將其中一句歌詞「Sometimes all I think about is you.(有時候,我腦裡全都是你)」做成短影音掀起熱潮,主唱戴夫(Dave Bayley)形容:「這是一首關於『你不可能讓每個人都開心,有時候被現實擊敗也沒有關係』的歌曲。我們總是被期待著應該要堅強,並把所有的心酸難過往肚裡吞,再用電子遊戲、酒精甚至藥物麻痺、武裝自己,但面對自己的脆弱應該要是一件正面的事。」歌曲誠實表露己身的脆弱面,也因此讓聽眾得以代入自身的故事做成短影音,在社群網路持續擴散發酵。

「易碎動物」在得知拿下告示牌冠軍後,在社群上感性發文寫道「一早我們在巡迴巴士上被貝斯手Ed的歡呼聲吵醒,真的完全不敢置信,超級感謝所有支持與相信我們作品的人!曾經有些日子,我以為這張專輯可能沒有機會被大家聽見;還有鼓手Joe車禍重傷時,我甚至不知道他能不能活下來;而當我們正要發行歌曲時,疫情就開始大爆發,我們失去所有巡演機會,甚至不知道在沒有巡迴收入的情況下,樂團能不能繼續撐下去,當時真的非常害怕...」,所幸在熬過低谷後,迎接他們的是未曾想過的音樂生涯顛峰,「我們的音樂得以繼續存在,都是因為過去這兩年你們幫忙分享、按讚,以及製作迷音等等,才會有現在的成績,而這個成績是我們連作夢都不敢想的!」