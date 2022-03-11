「易碎動物」演唱的〈Heat Waves〉意外在2年後爆紅。（環球音樂提供）

提到近期最洗腦的西洋歌曲，除了有因電影《魔法滿屋》（Encanto）而爆紅的新一代迪士尼神曲〈We Don’t Talk About Bruno〉外，還有一首來自英國獨立迷幻搖滾天團「易碎動物」（Glass Animals）的〈Heat Waves〉正狂霸全球榜單，這首突破10億串流天量的歌曲，不僅是現在全球Spotify排行冠軍，更在本周登上美國告示牌單曲榜第一名，同時打破了瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）的聖誕神曲〈All I Want for Christmas Is You〉紀錄，成為榜單史上花費最長週數（59週）登頂的單曲；令人驚訝的是，這首歌曲早在2020年就發行了，「易碎動物」一路以英國獨立樂團的身分，2年內在美國告示牌從100名一步一腳印拿下冠軍，成軍已經12年的他們，更在今年入圍葛萊美最佳新人獎，可說是樂壇奇蹟！

〈Heat Waves〉收錄在易碎動物2020年8月發行的第3張大碟《夢想國度／Dreamland》中，同年底被收錄進人氣遊戲《FIFA 21》的原聲帶中；而真正爆紅的關鍵，則是許多網友在TikTok上將其中一句歌詞「Sometimes all I think about is you.（有時候，我腦裡全都是你）」做成短影音掀起熱潮，主唱戴夫（Dave Bayley）形容：「這是一首關於『你不可能讓每個人都開心，有時候被現實擊敗也沒有關係』的歌曲。我們總是被期待著應該要堅強，並把所有的心酸難過往肚裡吞，再用電子遊戲、酒精甚至藥物麻痺、武裝自己，但面對自己的脆弱應該要是一件正面的事。」歌曲誠實表露己身的脆弱面，也因此讓聽眾得以代入自身的故事做成短影音，在社群網路持續擴散發酵。

「易碎動物」在得知拿下告示牌冠軍後，在社群上感性發文寫道「一早我們在巡迴巴士上被貝斯手Ed的歡呼聲吵醒，真的完全不敢置信，超級感謝所有支持與相信我們作品的人！曾經有些日子，我以為這張專輯可能沒有機會被大家聽見；還有鼓手Joe車禍重傷時，我甚至不知道他能不能活下來；而當我們正要發行歌曲時，疫情就開始大爆發，我們失去所有巡演機會，甚至不知道在沒有巡迴收入的情況下，樂團能不能繼續撐下去，當時真的非常害怕...」，所幸在熬過低谷後，迎接他們的是未曾想過的音樂生涯顛峰，「我們的音樂得以繼續存在，都是因為過去這兩年你們幫忙分享、按讚，以及製作迷音等等，才會有現在的成績，而這個成績是我們連作夢都不敢想的！」