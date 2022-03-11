《正常發揮》

俄羅斯入侵烏克蘭已經兩個禮拜，國際間不斷祭出制裁。而俄、烏兩國外長會談已於10日結束，但仍未對停火達成共識，俄羅斯總統普丁不反對與烏克蘭總統澤倫斯基見面一事，烏國總統辦公室也回應，他們準備好了，但不會對俄方開出的條件，作出任何妥協。陸軍退役中將帥化民認為，俄烏大戰最倒楣的烏克蘭，第二則是歐洲，包含西歐。

帥化民10日在中天政論節目《正常發揮》中表示，東歐的老百姓要想想，整個戰爭打起來誰得利？買俄國便宜的原油，再賣給西歐國家。德國不是傻瓜，用6倍價錢買天然氣，那冬天還要不要過？所以俄烏戰爭最倒楣的第一個國家是烏克蘭，第二就是歐洲，包含西歐。

帥化民舉例表示，當初有東柏林、西柏林，而基輔這麼大的一個城，未來可能以河為界，一邊變成魁儡政府、另一邊也扶植一個魁儡政府，這都有可能。

帥化民認為，俄羅斯是不會退兵的，現在佔領就是戰略要點。俄羅斯若把敖德薩港打下來，整個南邊都會是俄國人的勢力。而將來不管和談有什麼條件，俄羅斯的駐軍是不會退的，要不然戰爭就白打了，因為花那麼多時間、死那麼多人，所以不管表面成立西烏克蘭或是東烏克蘭，這都可以慢慢來。

帥化民甚至斷言，俄羅斯不會吃掉全烏克蘭，俄羅斯能夠掌握烏東就不錯了，目前觀察戰局，俄羅斯一定會消滅烏東戰力，也不會離開城鎮作戰。