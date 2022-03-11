美國智庫專家指出，由於北京政府自國家主席習近平上台以來，將絕大部分心力投注於台灣、人權等「國內」議題上，不關心國際事務，導致其無法在世界舞台上採取果斷行動，恐被「好友」俄羅斯拖累。

美國智庫「外交關係協會」（Council on Foreign Relations）中國大陸研究（China Studies）資深研究員張彥（Ian Johnson）投書美國「有線電視新聞網」（CNN），稱在西方大規模制裁下，中國大陸成為俄羅斯的最後主要市場，讓北京政府對莫斯科的影響力大增，理論上最有能力迅速將俄烏戰爭導向終結，並藉此贏得國際影響力和地位。

但中國大陸卻在堅稱保持中立的同時，採取偏袒俄羅斯的態度，即使在俄軍戰況意外陷入泥沼、歐美一致力挺烏克蘭之下，也未採取果斷行動，防止自己遭俄羅斯拖累。

張彥表示，這是因為北京政府自習近平上台以來，對國際事務愈來愈不關心，聚焦於內部政治、經濟、教育，以及防止外國對台灣、人權等議題「干涉內政」上，導致其長期未在國際議題發揮領導能力；而俄烏戰爭調停牽扯眾多國家與議題，讓中國大陸無法在此類世界舞台採取果斷行動。

張彥認為，中國大陸可能繼續維持目前的「中立」態度，盡量在西方與俄羅斯的爭執中置身事外，並希望依靠本土創新擊敗自由市場的民主世界。但他也指出，要與佔據領先地位的西方世界競爭，就需要真正加入現有開放世界體系，繼續採取偏袒俄羅斯的態度，只會與其一同陷入困境。