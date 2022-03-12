美國與英國今天發布印太地區協商聯合聲明，擴大在印太地區的結盟與合作，並重申維護台海和平穩定的重要性。

美國與英國於7至8日就印太議題舉行高階協商，美方由美國印度太平洋地區事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）與來自國務院、國防部與國安會代表與會，英國代表團則由副國安顧問庫里（David Quarrey）領軍。

聲明指出，美英兩國官員決心擴大在印太地區以及與區域的結盟與合作，也歡迎大西洋與太平洋地區盟國與合作夥伴間日益增強的協調。為加強承諾並確保承諾得長期維持，美英同意未來將就印太地區持續對話。

美英也注意到包括日本、澳洲、韓國、紐西蘭與新加坡在內的印太國家做出前所未有的承諾，支持烏克蘭，並要俄羅斯的野蠻與無端攻擊付出代價。他們也注意到這些舉措是美、英與歐洲合作夥伴加強與印太地區往來，並準備面對中國系統性競爭挑戰之際所做的。

美英官員承諾協調實施美國印太戰略與英國印太傾斜，並注意美、英、澳3國組成AUKUS聯盟的協商進展，並重申確保交付常規武器核動力潛艦與其他先進武力，以促進區域安全穩定。

美英也同意在印太地區尋求積極的經濟參與，包括支持潔淨綠色倡議（Clean Green Initiative）和重建更美好世界（Build Back Better World）議程、就關鍵技術與新興科技展開合作、確保經濟安全並反對經濟脅迫。

聲明在談到台海時，重申維護台海和平與穩定的重要性，並討論香港議題。

未來數個月，美英將共同合作建立與太平洋島嶼的夥伴關係，支持與推動和東南亞國家協會（ASEAN）與其成員的具體合作，並加強與印度關係。（編輯：高照芬）1110311