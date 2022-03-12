基隆海洋世界社區火警，數十名住戶徘徊社區中庭，消防急撤離幸無人傷。（翻攝影片）

基隆海洋世界社區火警，數十名住戶徘徊社區中庭，消防急撤離幸無人傷。（翻攝影片）

基隆海洋世界社區火警，數十名住戶徘徊社區中庭，消防急撤離幸無人傷。

基隆市消防局今天晚上11點接獲通報，位在中正區新豐街海洋世界社區某棟公寓，14樓發生嚴重火警，目前消防員佈水線滅火，緊急撤離住戶，所幸無人受傷，詳細起火原因還有待調查釐清。