韓國人氣女團BLACKPINK成員Jennie，有精緻外貌和模特兒級的好身材，更因為受到精品大牌CHANEL欽點為品牌大使，獲得「人間香奈兒」美名，一舉一動都受到關注；不久前Jennie公開美國位在洛杉磯的豪宅，私人泳池和超大衣帽間，穿居家服裝扮也洩真實身材，讓網友又被辣到。

日前Jennie在個人YouTube頻道分享前段時間在美國的Vlog，大方介紹位在洛杉磯的家，一開頭就介紹誇張的私人露天游泳池，周遭還有綠色植栽、沙發和躺椅，看起來相當愜意放鬆，但有趣的是，Jennie卻表示自己還沒有在家中泳池游泳。

Jennie位在洛杉磯豪宅有私人泳池。(圖/ 摘自Jennie YouTube)

Jennie的超大衣帽間充滿各種款式衣物和飾品。(圖/ 摘自Jennie YouTube)

接下來還有簡單介紹花園和廚房等，但身為時尚寵兒的Jennie衣帽間也是一大看點，她的衣帽間就有3個落地大衣櫃，裡面擺滿不同款式的衣物和配飾，她也透露「每天都煩惱出門要如何穿搭」；Jennie也當場換了簡約樸素的居家服，合身小可愛讓曼妙身材全現形，讓人目光捨不得移開。

Jennie居家服裝扮洩真實好身材。(圖/ 摘自Jennie YouTube)

而Jennie還有在住處周遭散步，從畫面中發現附近房屋密度不高，又幾乎是獨棟別墅，人潮不多，路邊也都有種植花草樹木，從環境推測Jennie豪宅也是在該地區的高級地段。