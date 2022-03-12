美國總統拜登今天宣布，由於俄羅斯入侵烏克蘭，將撤消俄羅斯享有的「最惠國待遇」。

白宮先前表示，拜登將宣布「採取行動，繼續追究俄國無端對烏克蘭發動非必要戰爭的責任」。俄國則稱其對烏克蘭進行「特殊行動」。

報導指出，取消俄國的最惠國待遇之舉，是為美國和盟邦對範圍廣泛的俄國商品徵收關稅鋪路，這將讓早已朝向「深度衰退」邁進的俄國經濟面臨更沉重的壓力。（譯者：陳正健/核稿：張佑之）1110311