因合併營業淨利減少，台灣百和（9938）11日公布自結今年前二月稅後盈餘2.42億元，年減6.1％，EPS為0.81元，略低於去年同期的0.87元。同樣地，百和興業-KY（8404）也因合併營業淨利減少，11日公布自結今年前二月稅後盈餘4,102萬元，年減40.3％，EPS 0.13元，略低於去年同期的0.22元。

台灣百和自結2月合併營收11.09億元，年增25.16％，合併營業淨利1.47億元，稅後盈餘1.05億元，EPS 0.35元。台灣百和累計今年前二月合併營收24.37億元，年增7.31％，但因合併營業淨利3.67億元，年減12.7％，11日公布自結今年前二月稅後盈餘2.42億元，年減6.1％，EPS為0.81元，略低於去年同期的0.87元。

百和興業11日公布自結2月合併營收4.53億元，年增52.42％，合併營業淨利1,640萬元，稅後淨損502萬元，每股淨損0.02元；百和興業累計今年前二月合併營收10.31億元，年增6.15％，因合併營業淨利年減19.7％，11日公布自結今年前二月稅後盈餘4,102萬元，年減40.3％，EPS0.13元，略低於去年同期的0.22元。

台灣百和2月認列百和-KY房地產營收5,800萬元，不僅略高今年元月認列房地產營收的2,100萬元，更優於去年同期認列房地產營收掛零。台灣百和表示，若均不含房地產營收，2月合併營收僅年增18.6％，及累計今年前二月合併營收僅年增7.5％。

台灣百和透露，若含房地產營收，公司2月主要產品營收占比，分別為織帶／鞋帶47.6％、黏扣帶13.5％、鬆緊帶13.2％、針織經編緹花9.3％、射出帶7％、房地產5.2％、其他3.5％及粉體塗料0.7％。

另外，若含房地產營收，台灣百和今年前二月各廠營收占比，分別為旗下百和興業41％、越南廠25％、台灣廠21％、印尼廠10％、北美公司2％，及大陸其他廠1％。其中，印尼廠前二月營收占比，由去年同期的9％，再增至10％，凸顯印尼廠營運占比，有愈來愈高的趨勢。