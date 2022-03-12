美國總統拜登 (Joe Biden)將聯同歐盟及七大工業國集團（G7）在周五（11日）宣布取消俄羅斯的最惠國待遇，此舉等同是對俄國進口商品大幅調高關稅。

另外在巴黎郊外凡爾賽舉行的歐盟領袖會議在首日結束後也發布聲明，聲稱將對俄國與白俄羅斯施加更多壓力。根據外交官員透露，目前歐盟考慮的進一步制裁措施將包括禁止俄國油輪進入歐盟港口等。最惠國待遇是世界貿易組織的一項關鍵原則，要求成員國保證其他成員國在關稅和監管方面享有平等待遇。一旦俄國失去最惠國待遇，其進口產品遭到美國課徵的關稅將高出北韓與古巴。舉例來說，美國對俄國魚子醬的關稅將從目前的15％跳升到30％、膠合板從零攀升到30％，至於也是零關稅的伏特加每公升將被課徵1.78美元關稅。

雖然拜登沒有權力單方面取消俄國的優惠待遇，國會才握有實質決定權，不過國會兩院先前表態會支持撤銷最惠國決定。另外加拿大上周已經率先宣布取消對俄國與白俄羅斯的最惠國待遇。

專家指出，這項制裁，如果連同其他國家一起實施，將對俄國貿易造成重創。美國外交關係協會貿易政策專員馬努克（Inu Manak）表示，若盟國聯手取消俄國的貿易優待，對後者的經濟衝擊將相當大。

歐盟目前是俄國最主要進口市場，根據世貿組織資料顯示，2019年歐盟向俄國採購的商品占進口品總額的41％、其次是中國大陸的13.4％。

至於美俄雙邊貿易額則相對較小。美國普查局指出，2021年俄國是美國第23大貿易夥伴，兩國雙邊貿易往來約為361億美元，當中有297億美元是進口到美國的俄國產品，包括燃料、貴金屬與鋼鐵等。