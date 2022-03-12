千附精密（6829）11日以每股66元掛牌轉上櫃，終場以73.5元作收，上漲7.5元，漲幅11.36％，成交量1,447張，正式進入上櫃的蜜月期。

千附精密董事長張瓊如透露，公司2021年已成功打入另一家國際國防大廠的合格供應商，有望持續接洽，開拓新商機；另外，國際航空產業隨著疫情逐漸趨緩，現階段已逐漸走出谷底，公司預估2022年下半年訂單需求，將會明顯回復，且主要客戶-漢翔的出貨訂單，也可望逐步回到高點。

另千附精密持續藉由航太產業的基礎，積極開發太空產業，如中低軌道衛星及火箭等需求，以達產品應用多元性，維持未來成長動能。

張瓊如強調，千附精密11日在櫃買中心掛牌上櫃，是公司邁向永續經營，又進入一個里程碑。我們在櫃買中心敲鑼掛牌上櫃，鑼聲響起，帶來的是無比的喜悅，更警覺肩負企業社會責任的重任。

展望未來，仍是充滿挑戰與機會，公司期望大家仍然能夠攜手共進，不畏挑戰，掌握契機，往前邁進，以期持續創新客戶價值，共創永續經營的幸福企業。

千附精密累積今年前二月合併營收為3.27億，年增76.12％。其中光電營收為1.7億元，年增113％；半導體營收為5,300萬元，年增175％；國防營收為7,800萬元，年增21％；航太營收為2,200萬元，年增34％。

光電部分受惠於OLED相關設備需求持續增溫，及客戶供應鏈集中在台灣，半導體部分配合客戶，在台灣組裝量能增加，客戶對關鍵性零組件需求量，也隨之倍增。

千附精密去年10月董事會決議通過購置土地案，主要是擴大半導體製造能量所需。據了解，千附精密日前公告參與私募對象，及發行私募對象，也與半導體客戶有關。

至於國防部分，受到國際衝突情事升溫，客戶配合解決原本缺料問題，預期營收能較先前公司預估再提升。另航太業務部分也隨著疫情和緩而逐步增溫。

千附精密上櫃承銷案，以競價拍賣進行，競拍得標加權平均價格每股76.86元；另每股公開申購價訂為66元，總計吸引超過23萬人參與申購，中籤率為0.67％，顯示市場反應熱烈。依3月8日興櫃收盤參考價格，每股83.36元來看，價差17.36元，對抽籤投資人來說，抽到一張相當於現賺報酬率26.3％。千附精密11日以每股66元掛牌上櫃，終場以73.5元作收。