三月七日的台股，我相信會是名留史冊的一天。不單單是因為指數大跌近六百點或成交量四千五百億元，更是因為布蘭特油期來到每桶139美元，以及外資賣超史上第二大的822億元。

連續二個月的專欄提到「三月怕有股災」，只是沒想到是因為俄烏戰事的關係。人禍與天災都是無法預測的事，唯一可以預料的只有台股的三月是轉折月而已。但轉折月指數在高與低，意義有雲泥之別。

疫情與戰爭，油價開了個大玩笑：

記憶猶新，前年疫情甫爆發時，布蘭特油期波段最低來到負40；如今因白宮考慮對俄祭出石油禁令，40不變，前頭的負號嚇到躺更平變成140，但在我看來，其實都是峰與谷的極致。

白宮到底是陰謀還是失能？石油禁令茲事體大，都還沒有知會歐盟之下，就擅自放了風聲然後要歐盟買單。美國儘管對俄原油進口僅佔3%，但石油禁令當真會富到自家的頁岩油商？當真會搞到俄羅斯經濟崩潰再度解體一次？民主黨的期中選舉在高通膨下還要不要選？這一連串的疑問，只需看德國總理蕭茲都急著跳出來反對禁令即可知。

油期在三月七日早盤消息一出突然暴漲18%接近140，然後收在124並留出長長的上影線，其實都透露出濃濃的高點味。倘若之後消息有任何的緩解，則外資大賣的822億元，就足以解釋是耗竭而非中繼。

一場不得不打，卻是隨時可以結束的仗：

俄羅斯為何要甘冒大不韙對烏克蘭甚至全球宣戰？莫不是烏克蘭引進北約勢力多年，俄羅斯芒刺在背，所以這場仗有不得不打的宣示作用。但俄的本意要併烏？抑或是扶持傀儡政權？要知道俄烏系出同一祖先，但十六世紀後開啟分分合合的命運糾葛，上演藍色蜘蛛網的劇情。烏地目前分親歐與親俄兩派，兩派各有不同宗教與語言，俄想整合烏不是易事，最好方式就是趕走北約勢力使其中立。所以普丁是硬漢但非痴漢，他瘋不如金小胖，連金小胖十年試射六十次飛彈都沒釀成南北韓大戰，普丁沒必要也不想打成持久戰，然後拖垮自身經濟導致國內叛變。

附表的統計，透露著一個驚人的祕密。

入行三十年，老實講當真沒有看過任何一次股災像現在一樣，投信可以不畏風不畏雨連買24天。市場解讀皆謂政府委外代操的必然，

但實際上勞退基金只委外代操480億元，那投信多買的二百億元出自何人申購基金之手？一般散戶定期定額扣款？ETF連結基金的被動買盤？

其實不用太高估投資人的心志，兩年前的疫情那可是大量贖回基金造成投信大賣，事隔兩年，投資人就記取教訓然後轉性愈跌愈買？這絕對不合常理！所以事出反常必有妖，我合理的懷疑是護盤者假申購基金之名，達用投信護盤之實。甚或，不僅是護盤，更是因為年底九合一大選，提前在此布局吸貨，達籌資之實。

本波修正提早結束，年度布局必得展開

綜上，研判台股本波甚至今年的低點，不會拖到四月底才完成，提早於三月第二週落底的可能性大增。對此，究竟是優先買跌深有本質股？還是買創高強勢股？

林友銘台股點金錄-IC設計。(理財周刊提供)

我對行情的演繹，傳產股是戰事受惠股，然一旦戰事或指數反轉，則電子會與傳產形成蹺蹺板格局的可能，故選電子股應是大前提。至於跌深優質電子股，反彈初期會有一至二天的強彈，但仍有打第二隻腳的可能，是以漲勢未必凌厲；而多頭強勢股是反彈初期的領頭羊，又以IC設計為投信及市場交投的重中之重，故以創高有投信認養的IC設計作指標，進而精選本波不破農曆年前低點的中段IC股操作，在策略上兼顧防守與攻擊。

本波創高且有投信布局的IC設計股有三：智原、創惟與陞達科技，接下來誰是第二？我認為「鈺創」出線機會極大。

鈺創主產品是利基型DRAM價格，但新商機是使用3D堆疊技術打入台積電供應鏈，這塊原本是愛普今年的重點，但隨著技術停滯，業界反而將焦點放在鈺創。

而子公司USB控制IC及影像感測晶片的出貨放量，隨著英特爾及超微新處理器推出，再者，蘋果也開始將產品線轉換至Type-C接口，加上手機大廠全面性採用支援USB 4及USB-PD 3.0的Type-C接口及線材，鈺創的相關認證已過，再加上E-Marker晶片接單旺到年底，全年EPS將從去年3.6元提升至今年的五元之上，目前本益比約在15倍之下，在IC設計中偏低，輔以本波沒破年前低，投信三月三日才剛有較大買超進場動作，值得鎖定。

本文作者:林友銘

(本文摘自《理財周刊1124期》)