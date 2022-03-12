星座運勢網站「星座愛情運勢」分析，金牛座、獅子座、水瓶座、天蠍座、雙子座的男人是充滿魅力的「壞男人」，他們能「壞」出情趣、「壞」出個性、「壞」出心意，因此很受異性歡迎。

▍第五名：金牛座

上榜理由：嘴笨，不會說甜言蜜語，卻總能給愛人最樸實的浪漫。

金牛男個性悶悶的，又不擅長表達，要是讓他們對愛人說甜言蜜語，或搞些花俏的浪漫招數，那簡直比登天還難，可能是因為金牛男務實的個性所致，覺得甜言蜜語不實際，雖然也知道這對女人來說的確很有用，但金牛男會誠實地向戀人表示自己不會說甜言蜜語，女人聽了這話可能會有些傷心，不過金牛男會用實際行動來製造浪漫，他們的貼心展現在生活的每一處細節，例如，親自下廚為她做頓美味可口的大餐，過馬路時讓她走內側並緊緊牽住她的手等，總之，金牛男雖木訥，卻也給到另一半真真切切、踏踏實實的浪漫，那種美好的、溫暖的、窩心的感覺，很難用言語去描繪，只有被金牛男百分百疼愛守護的女孩才懂。

▍第四名：獅子座

上榜理由：因為喜歡所以才想欺負，因為深愛所以才會霸道。

獅子座的男人多少有點大男人主義，他們很愛面子，不會刻意取悅別人，就算想表達自己的愛慕，也會用一種奇怪的方式來暗示，像小學生一樣故意針對她、欺負她，他們懂得拿捏分寸，行為總透漏一些曖昧，女孩子往往很享受這種被欺負的感覺。有伴的獅子男常常會在相處時將自己的霸道展露無遺，命令式地督促她吃早餐、在她不小心闖禍後一邊生氣地罵她笨、一邊又貼心地幫她收拾殘局等，這樣的做法雖然有些強勢，但女人往往會有強烈的踏實感、安全感，覺得這樣的疼愛，其實很珍貴。

▍第三名：水瓶座

上榜理由：忽熱忽冷忽近忽遠，不過度甜膩，保持剛剛好的距離。

水瓶座的男人最擅長若即若離，他們知道兩個人在一起久了，難免會因彼此太過熟悉、雙方的缺點開始暴露，而漸漸喪失對彼此的新鮮感，所以這時候最需要保持適度神祕感，愛好自由的水瓶男，會在一些時候對另一半「放養」，不會讓自己靠太近、不會讓自己去束縛她，因為不想打擾本該屬於她的私密空間，盡可能給她足夠的快樂，總是保持著親密關係，同時卻拉開距離，但這並不是漠視戀人，他們會在恰當的時機表達自己對她的關心，這麼做反而能維持愛情的熱度。

▍第二名：天蠍座

上榜理由：不見黃河不死心，不達目的不罷休，為愛打拚到底。

堅毅執著的天蠍男對認定的事情往往會盡全力打拚到底，在追求愛情這件事上，天蠍男也是抱著「就算失望不能絕望」的信念，假如第一次告白遭到拒絕，他們不會立刻放棄，而是靜觀其變、調整戰略，繼續發起第二次、第三次、第N次追求攻勢，若得不到心儀女孩的肯定，天蠍男是不會甘心停止的。而女人往往最痛恨半途而廢，又最經不起這樣死纏爛打的追求了，所以天蠍男最後往往能迎接美好結局。

▍第一名：雙子座

上榜理由：嘴巴甜，會說話，輕輕鬆鬆把戀人哄得服服貼貼。

思維敏捷、口齒伶俐、風趣幽默、表達能力強，都是雙子男身上典型的特徵。而在愛情中，雙子男更是會將自己的這些優勢發揮到極致，當戀人心情低落，雙子男不但不會溫柔安慰，反而可能故意說嘲諷的話來逗對方笑，往往也能如願以償。當另一半想要冷戰，厚臉皮的雙子男不僅不擔心，反而還得寸進尺，表面上說了很多廢話，但句句都是甜言蜜語，看著笑嘻嘻求饒的雙子男，女人原本的怒氣早就消了一半啦！

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