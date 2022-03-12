為使台灣電力產業充分準備和規劃應對策略，以因應全球電業轉型所帶來的機會與風險，台灣電力公司以「數據創新與數據治理」為主題，於2日舉辦「電業數據分析應用論壇」，同時邀請大數據相關之產官學界的指標人物齊聚一堂，期盼藉此開啟大眾對於數據賦能的想像。

去年是台電的數位轉型元年，在配合政府開放資料的政策，推動數據應用，並舉辦大數據運用競賽、參與總統盃黑客松、開展跨領域合作等方式，不僅從內部喚起同仁對數據的重視，也讓數據為外界資料科學家所用。期望逐步實踐「穩定供電」，進而達到2050年的淨零轉型目標。

行政院政務委員唐鳳在互動式演講中表示，所謂「數位」顧名思義是要有很多位人才集思廣益，因為一人的貢獻有限，但若開放資料讓眾人貢獻各式創新想法，集眾人智慧激發出更多元的思考，就能實現「多元宇宙」的核心精神「共創」與「涵融」。

唐鳳進一步強調，未來面對轉型必須要有「Good enough」的精神，而非抱持追求完美主義的態度，關鍵在於，要達成永續發展不能依循事先選定的完美道路，而是將創新的多元面向留給大家一同參與，才能共創「前人未至之境」。

毫無疑問，大數據在電業轉型的過程中扮演重要的角色，掌握大數據即能創造未來競爭力，持續為永續經營做出貢獻。

而台電也將持續站在AI及大數據的浪頭上，透過大數據分析、應用結合思考創新，挖掘數據創新與數據治理的發展商機，進而認識與掌握未來關鍵數位科技。期許未來可透過大數據科技提升產業附加價值，甚而進行數位轉型，共同塑造永續的電業與生活。

本文作者:編輯部

(本文摘自《理財周刊1124期》)