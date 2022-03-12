疫情趨緩、國內旅展人潮復甦，我國第3劑疫苗覆蓋率也來到約43%，提早確認好各國檢疫規定，才能即時補打疫苗、計算額外的旅遊成本。目前周邊僅泰國、紐西蘭承認高端疫苗，施打高端的民眾若有出國計劃，記得提早補打疫苗。

3月7日起，國人從外國入境的居家隔離天數，從14天縮短為10天，外加7天自主健康管理。許多人已迫不及待要出國旅行，民眾最關心：打完疫苗去哪些國家免隔離？這些國家認可哪些疫苗？加上回國後的檢疫成本，出國旅遊花費會增加多少？

●日本：商務旅行免隔離 觀光寄望夏天

3月1日起，日本放寬邊境措施，開放持商務旅行證明、接種3劑疫苗者免隔離，認可的疫苗廠牌有輝瑞、莫德納、AZ、嬌生，混打亦可，不包含高端。台灣民眾也須注意：過去台灣入境日本免簽證，但目前因應疫情，仍需申請簽證，並依照官方公布的解封規定。

需要留意的是，日本目前這一波開放，僅限商務旅行，禁止外籍人士以觀光為目的入境。商務旅行需由在日本當地的單位，提出證明才能申請。如要以其他理由入境，應提供具「急迫性」的證明，旅行社不提供代辦作業，民眾須自行提供。記者致電旅行社詢問，旅行社轉述海關人員表示，目前對申請的認定仍嚴，除非有直系親屬在日本，或有結婚、奔喪、就醫（由醫療院所開立證明）等理由才能通行。

針對全境免隔離開放，日本至今沒有對外給出明確時間表，不過多家業者都透露，民眾想赴日觀光免隔離，今年夏天（約7月）有機會，若想安排及早出國的民眾，可以提前預作準備（如：施打符合資格的疫苗）。

不過，也有台灣的旅行業者告訴《康健》，日本目前雖只對商務客開放，但認定相對寬鬆，「他也不能明講說歡迎你來玩，但其實沒有那麼嚴格，你只要符合上機前72小時陰性，抵達之後接受病毒檢驗，填一些文件就好，」這名不願具名的旅行社業者表示。

●韓國：商務旅行隔離縮短為7天

南韓近期將入境隔離天數縮短至7天，但僅開放商務人士入境，與日本一樣尚未開放觀光。台灣人欲入境南韓，須於搭機前24小時內申請電子旅行許可，並在K-ETA網站完成線上申請，會徵收1萬元韓圜（約新台幣230元）手續費。

●新加坡：沒打疫苗也能玩 已接種者通行無阻

2月22日起，新加坡調整檢疫規定，短期停留的旅客只要完成線上健康聲明、提交24小時內英文版篩檢陰性報告，即可入境免隔離。1月底，新加坡和台灣已互相承認彼此的數位健康證明，民眾可持健保App的疫苗接種紀錄，向移民官員出示。

隨後，接種證明就會顯示在新加坡當地的疫苗通行證上，在當地旅遊期間可到小販中心內用，也可以進入購物商場、各大景點。相反地，若未完整接種疫苗，則無法從事上述活動。認可的疫苗廠牌與世衛組織一致，包括：輝瑞、莫德納、AZ、嬌生等，不包含高端。

澳洲：2劑免隔離，須提早申請國際接種證明

2月21日起，澳洲開放已經完整接種疫苗的旅客，持有效簽證、疫苗接種紀錄入境。認可的疫苗包括：輝瑞、莫德納、AZ、嬌生、諾瓦瓦克斯、科興、國藥等，不包含高端。需要注意的是，澳洲只承認國際通用的疫苗接種證明，所以不能直接拿小黃卡、或出示健保App。台灣民眾赴澳前，要先到所在地區掛「國際旅遊門診」，請醫療院所提供國際通用形式的證明。

●紐西蘭：2劑免隔離 高端也認可

紐西蘭開放完整接種疫苗者入境，認可疫苗包括：高端、輝瑞、莫德納、AZ、嬌生、諾瓦瓦克斯等。3月4日起，凡是符合入境資格者，且為技術工作者、打工度假都不必隔離；未接種疫苗、或觀光為目的的旅客，則應隔離。根據紐西蘭的逐步解封時間表，預計今年10月起，所有國際旅客、學生只要完成接種，就都不必隔離。

●泰國：申請「Test and go」免隔離 2劑高端也認可

泰國自2月重啟「Test and go」計劃，凡完成疫苗接種的旅客，提供陰性採檢證明、或入境後PCR篩檢採陰，就不必隔離、可以自由活動。但旅客須於入境後第5天，透過政府研發的應用程式，回報抗原快篩結果。泰國認可的疫苗種類包括：高端、輝瑞、莫德納、AZ等。

根據Test and go網站規定，旅客入境前應準備的文件包括：飯店訂房付款證明（含PCR篩檢、抗原篩檢費用）、保險證明（理賠金額至少2萬美元）。

●英國：2劑免隔離

根據英國2月28日更新的旅遊指南，台灣民眾可持護照，觀光、商務旅行皆免簽入境，完整接種疫苗即可免隔離。認可的疫苗廠牌有輝瑞、莫德納、AZ、嬌生、諾瓦瓦克斯、科興、國藥、Covaxin，不包含高端。至於「完整」定義，依不同廠牌而異（莫德納、輝瑞、AZ為2劑；嬌生3劑）。

●美國：2劑免隔離

美國同樣採行較寬鬆的入境檢疫措施，凡完成疫苗接種，也不必隔離。台灣民眾健保App內的「健康存摺」可切換為英文版，方便民眾出示，或直接攜帶小黃卡。美國認可的疫苗廠牌包括輝瑞、莫德納、AZ、嬌生、諾瓦瓦克斯、科興、國藥、Covaxin，不包含高端。

台灣民眾入境美國前，須於搭機前1天內提供PCR採陰的英文版報告，抵達後3～5天也須接受抗原篩檢，並實施自我監測。

●加拿大：2劑免隔離 向海關報告隔離準備

根據加拿大官方公告，民眾若接種2劑核准疫苗滿14天，則「可能」准允入境，不過政府公告也說，最終入境許可，仍以公部門與海關人員審核文件、旅客狀況後的決定為準。接受疫苗廠牌包括：輝瑞、莫德納、AZ、嬌生、科興、國藥、諾瓦瓦克斯等。

台灣民眾入境加拿大前，須先到官方架設的ArriveCAN網站註冊帳號，並透過此網站提交以下文件：護照、疫苗接種證明、快篩陰性證明、預先制定好的隔離計劃（如果沒有被批准入境，要在當地隔離14天），這些問題在通關時都可能被問及。

●返台隔離花多少錢？回國檢疫成本試算

根據我國目前防疫規定，出國返台時仍應隔離，後續再作7天的自主健康管理。3月7日起，國內入境檢疫措施「微解封」，隔離天數由14天縮短到10天，可於以下3種地點進行：

1. 1人1戶隔離

民眾若有符合「1人1戶」規定的隔離環境，包括獨立門牌地址、有獨立對外出入口（不與未檢疫者生活範圍相通），通過審核就可以入住隔離，是檢疫成本最小的作法，但前提是有自宅或親友提供類似的住所。

2. 集中檢疫所隔離

根據過去入住專案，每人1天費用約1,500～2,000元，乘上入住10天，總共須花費新台幣1萬5～2萬元，目前訂房系統關閉中。今年春夏，若日本、韓國等熱門旅遊地區邊境放寬，回國檢疫的人數可能會增加；若國內出現疫情，集中檢疫所量能也恐不堪負荷。衛福部醫福會執行長王必勝日前說，指揮中心盼1個月內再加開集中檢疫所房間數量，從5,500間提高到7,000間。

3. 防疫旅館隔離

沒有自宅、集中檢疫所可住，就要入住防疫旅館。我國各縣市的防疫旅館補助並不包括「回國檢疫」民眾，從國外返台，住防疫旅館須自費，每人1天費用從1,500～3,000元不等，乘上入住10天，共須花費新台幣1萬5～3萬元。