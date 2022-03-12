根據《財訊》報導，2月底有線電視業界盛傳寰宇新聞台出售底定的消息。據傳，去年底時，有意出價的買家包括東森集團、大豐集團等，開價約8~10億元，但寰宇所屬的亞洲衛視集團董事長王志隆並不滿意，在內部會議上直言：「沒有12億不賣！」經過半年左右的往來協商，據了解，目前以東森電視集團總裁張高祥出線機率最高。

《財訊》致電寰宇新聞台總經理周欣怡求證，是否已確定賣給東森電視？「一直都有在談啦，」周欣怡雖未否認，但也表示已簽保密協定，還沒到能對外公布的時候。

《財訊》報導指出，1996年王志隆投資成立華衛商業台，2013年更名為寰宇財經台，再以專業國際新聞為製播主軸成立寰宇新聞1、2台，內容一直與東森電視旗下財經台有許多合作。過去王志隆行事低調，但2017年卻因頻道分潤新制談不攏，遭中華電信MOD斷頻、移頻，王志隆還為此槓上當時的中華電信董事長鄭優，引發市場熱議。

根據《財訊》報導，近年來，王志隆積極為寰宇尋找新機會，求售的消息一直在市場上流傳，近來終於傳出有機會拍板，和東森洽談進入最後階段，就等合適的機會對外公布了。