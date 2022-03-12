《財訊》報導指出，「台台併」、「遠亞併」相繼拍板定案，台灣電信市場雖重新回到三強鼎立時代，但競爭態勢已迥然不同。市場認為，未來三強削價競爭的可能性降低，低資費、吃到飽的方案恐逐漸退場，取而代之的，將會是如何提高更多附加價值的5G新戰場。

遠傳拚綜效 營收上看千億

《財訊》報導指出，台灣大去年底宣布以2.82億新股併購台灣之星後，遠傳總經理井琪與亞太電信董事長陳鵬都心知肚明，提前合併的時機已到來，直接跳過今年6月的第2次換股計畫。因此不到兩個月，即敲定了遠傳以發行3.57億新股合併亞太電一案，遠傳將為存續公司，且合併基準日暫定為9月30日，要一口氣追上台灣大的進度。

《財訊》分析，其實，去年8月間，遠傳與亞太電已啟動5G共頻共網合作，未來進一步整併之後，兩家的5G頻譜加在一起具有連續性，將成為業界最大頻寬，可以馬上進行使用，尤其在都市地區更容易發揮綜效；再加上鴻海集團的資源，可串聯上下游生態鏈。井琪看好併購後首年即有綜效，明年營收可望破千億元大關。

這次台灣之星與亞太電信都是在長期虧損下嫁入豪門，對頂新與鴻海而言總算解套。以亞太電信為例，鴻海併購以來，已經連續虧損9年，以目前持股36.02%計算，平均每年認列虧損金額達20億元，合併之後，鴻海將變成遠傳第5大股東，持股比率4%，帳上終於可以享有投資獲利。

市場關心亞太電的虧損是否會衝擊到遠傳？井琪說明，亞太電去年虧損50億元，預估今年虧損收斂至40億元，雖處於虧損，不過，經過計算後，預期EBITDA（稅息折舊及攤銷前利潤） 會正向發展。

《財訊》報導指出，電信3大勢力即將成形，這也是首度3家業者的用戶數如此接近。法人多正面解讀，台灣電信產業將恢復秩序，更具有掌握議價權的優勢，5G用戶以及企業專網將成為兩大戰場，不但4G低資費、低價吃到飽很快走入歷史，5G資費也不易見到殺價競爭。換句話說，5G吃到飽的資費未來也很有可能退場，消費者的荷包要縮水了。

「吃到飽其實不環保，會讓消費者誤用！但吃到飽沿用多年，也不是我能說停就停！」井琪坦言。她希望5G重塑遊戲規則，考慮讓5G吃到飽在2、3年內真正退場，讓每個資費都有流量上限。