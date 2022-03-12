特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）前女友格萊姆斯（Grimes）日前接受採訪時，家中意外傳出嬰兒哭聲，猶豫之下格萊姆斯才透露，女嬰是她和馬斯克在去年12月，透過代理孕母所生下；然而雙方在去年秋天已經分手，如今秘密生子的事情曝光，讓兩人的關係更加撲朔迷離。

馬斯克事業成功，婚姻情路上卻不怎麼順遂，2任前妻、3段婚姻在波折中都以離婚收場，之後認識前女友加拿大歌手格萊姆斯，交往了3年也在去年秋天分手告終，現在又被拍到與小23歲女演員娜塔莎（Natasha Bassett）現身機場，疑似正在交往。

綜合外媒報導，前女友格萊姆斯日前接受雜誌「浮華世界（Vanity Fair）」人物採訪，在德州住處的受訪過程中，房間突然傳出嬰兒的哭聲，這才意外曝光她和馬斯克的第二個小孩；而這是馬斯克的第7個小孩，同時也是第1個女兒。

格萊姆斯表示，第2個孩子在去年12月誕生，由於在懷第一胎時胎兒壓迫神經，導致難以站立，幾乎無法走路，身體產生嚴重的不適、併發症，因此選擇以「代理孕母」的方式誕下第二胎；她說，「我希望讓孩子遠離公眾視線，不管家庭發生什麼事，都跟孩子無關」。

他們將女嬰命名為「Exa Dark Sideræl」，小名是「Y」。格萊姆斯解釋其中意義，Exa是超級計算術語「exaFLOPS」；「Dark」代表著未知的事物，人類害怕它，但其實沒有光子，暗物質是宇宙美麗的奧妙。

格萊姆斯續說，「Sideræl」則是一種占星術的術語，是「更精靈」的拼寫，代表著「宇宙的真實時間，恆星日，深空時間，不是我們的相對地球時間」，同時也致敬她最愛的角色，《魔戒》中的「凱蘭崔爾」。

不過更為人所關注的是兩人的關係，馬斯克和格萊姆斯去年9月已經分手，現在又爆出生了1個女兒。格萊姆斯表示，「沒有言語能形容我們的關係，可能會將馬斯克稱為我男朋友，同時也是最好的朋友，我們關係不穩定，沒有住在一起，不求外人理解，重點是我們快樂且幸福」。

格萊姆斯補充，「我們只是需要自由，同時也計畫生更多小孩，至少3到4個」。

不過格萊姆斯之後又在推特上自爆，指自己跟馬斯克在這篇採訪文章後「再度分手」。至於馬斯克本人對娜塔莎和Y的事情均尚未回應。