全台303大停電，經濟部宣示，核四廠轉型為綠能、儲能應用，甚至進一步發展氫能；國發會主委龔明鑫周五(11日)於立法院接受立委質詢時坦言，因疫情的關係，再生能源於2025年達20％，恐要延後1、2年才能達目標，現在正努力朝目標往前邁進；由於台灣用電量年年成長，龔明鑫表示，再生能源除了太陽能、風力發電外，必須要將新的再生能源納入，氫能、地熱都將成為選項。

龔明鑫表示，現階段要將再生能源的運用極大化，2030年到2035年要導入新技術，現在必須先投入研究經費，如氫能的使用，這些新技術必須跨部會或單位，委託工研院、中研院來共同開發與討論；龔明鑫也表態，政府對所有可能的再生能源使用，都抱持開放立場，也會聽取專家意見後進一步研究。

至於再生能源的配比，龔明鑫強調，3月底淨零碳排路徑圖會出爐，但也不斷地強調，核能不會在未來台灣供電配比的選項中。

台經院研究一所副所長林若蓁表示，台灣氫能與燃料電池有多達30到50家企業可組成夥伴聯盟，上中下游已形成完整的供應鏈，技術發展比韓國、中國大陸成熟，包括零組件、電池、系統端等都有國產的能力，甚至出口供給國際供應鏈使用，可以補足太陽能、風力發電等間接性能源的不足。

政府若發展氫能，必須解決足夠且穩定的氫氣來源，以及便宜的價格，林若蓁比喻，氫能好比柴油發電機，只要提供氫氣當燃料，就能源源不絕的發電，日本看準新能源商機，已向天然資源豐富的澳洲採購氫氣進口，未來可開發氫能車、氫能巴士等。

歐洲針對用電大戶所生產的產品，將收取跨境碳稅，企業運用綠能、綠電，不僅是稅賦的考量，綠電的運用若跟不上時代先驅，還可能慘遭大型跨國企業如蘋果，剔出蘋果供應鏈，損失大筆訂單。

林若蓁以Google、Apple總部為例，除了電廠供電外，也有自蓋綠能電廠的能力，再生能源的發展必須有「多元化」、「分散式」的發電來源，才能保障穩定供電。