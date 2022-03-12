俄羅斯遭到西方國家的經濟制裁，總統普丁為了報復，宣稱針對撤離俄國的西方企業，當局可接管其資產，對此俄國首富波塔寧（Vladimir Potanin）警告，如果沒收這些外企的資產，勢必粉碎外國投資人信心，並將俄國帶回到1917年布爾什維克革命後的悲慘日子。

身家高達225億美元的波塔寧是鎳礦與鈀金生產商Norilsk Nickel最大股東，他在Telegram上呼籲莫斯科當局對沒收資產一事務必再三謹慎，「因為這麼做會讓我們倒退100年回到1917年，後果是全球投資人對俄羅斯信心瓦解，我們會在數十年內感受到這一點。」

波塔寧表示，俄羅斯不該「關起大門」，而應致力維護俄國長期以來建立的市場地位，避免經濟在未來數十年陷入困境。

俄羅斯因入侵烏克蘭而面臨1991年來最嚴重的經濟危機，過去兩周來，美歐日等逾300家企業已宣布退出當地市場或暫停營業。在普丁有意將這些企業「收歸國有」後，俄媒披露，俄羅斯政府和總檢察院已收到一份名單，列出59家可能面臨「國有化」的外國企業，包括福斯汽車、蘋果、宜家、微軟、IBM、殼牌、麥當勞、保時捷、豐田、H&M等。

波塔寧強調，西方國家制裁俄羅斯已影響其經濟，因此「我們必須更明智，以免報復措施打擊到我們自己。」