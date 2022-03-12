1名網友日前目睹1名拾荒婦人在路邊為整疊紙箱「澆水」，他上前詢問婦人是否是「用水增重」以變賣更多錢，婦人點頭承認；影片引發熱議，不過有不少網友說現在回收業者看到已沾濕的紙箱都會直接扣水重，有時扣的還更多，反而不划算，多數業者如今只要看到溼紙箱「會重扣很多或不收」。

1名網友在TikTok平台上傳1段影片，影片中1名老婦人正朝著堆滿紙箱的推車「潑水」，當時老婦人位在蔬菜洗滌區，用該區提供的自來水澆著紙箱，而下一段影片中，拍攝者問老婦人「灑水是為了增重嗎？」對方點點頭回應「今天沒有賣，要後天才賣，啊這是乾的啊，要濕的才有錢」，拍攝者笑說「厲害，懂弄喔」。

1名網友日前目睹1名拾荒婦人在路邊為整疊紙箱「澆水」，他上前詢問婦人是否是「用水增重」以變賣更多錢，婦人點頭承認。（翻攝自TikTok帳號「chenqpqp」）

其他網友則留言「其實去回收會被扣水重，業者沒那麽傻，很多灑水是為了怕白天著火（煙蒂之類的）」、「不加水扣重，加水也扣重，那當然加」、「現在這樣有些老闆不收喔，因為紙箱碰水之後很容易發霉，發霉後就會軟爛，所以一律不收沾過水的紙」、「會重扣很多或不收」、「這方法很賭，被發現會扣重，還可能被扣到比原本重量輕」、「紙箱灑水有幾個好處，一不易燃，二較不易飛，三增加重量，但不道德」。