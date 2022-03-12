未婚夫下面異味不是GG臭味，而是其他女人的味道！1名女網友日前到男友發現僅穿著內褲的男友身上有股怪味，而且從男友下體傳出來，她後來小心查了男友手機發現男友問其他女子「之前對象和妳都怎麼配合的」，對方則回「都是1次約會8000」，她才驚覺「聞到下體味道才知道自己男人X別人鮑X」。

該女網友在Dcard上發文表示，她先前工作忙沒有住男友家，日前她帶在男友家時，對方正脫到剩1條內褲玩電動，而她卻聞到一股怪怪的味道，懷疑之下偷看男友手機，發現男友一段刪除的對話截圖，對話中男友向對方說「之前對象和妳都怎麼配合的」、「約一下呀，吃不完的都交給我」，而對方則回應「之前對象都是1次約會8000」等內容。

該女網友之後在男友的微信中發現男友與對方的親密對話，對方還傳性感睡衣照，男友則說「X！太色了吧」，對方則說「不跟你說，這樣見面就沒驚喜了」。（翻攝自Dcard）

該女網友之後在男友的微信中發現男友與對方的親密對話，對方還傳性感睡衣照，男友則說「X！太色了吧」，對方則說「不跟你說，這樣見面就沒驚喜了」，原PO當下看完氣炸，因為男友已經跟她籌備婚禮很久，她最後PO怒罵「在想是要繼續蒐集證據還是讓他吃狗屎，還是要結婚時投影片直接放上去，想到就傻眼，不收聘金結果拿錢去買女人、養人家吃飯」。

該女網友發文痛罵「聞到下體味道才知道自己男人幹別人鮑X」；其他網友則留言「不要浪費時間跟他辦婚禮了啦，雖然在婚禮上揭發很爽」、「我覺得與其浪費時間在他身上，不如趕快展開新生活比較重要」、「還好在結婚前發現，不幸中的大幸吧」、「還是妳辦一個帳號去騙他，雖然這樣蠻壞的」。