烏克蘭東南部城市馬立波（Mariupol）市議會今天以線上聲明指出，在俄羅斯轟炸和長達12天封鎖下，已造成馬立波至少1582名百姓喪生。

根據路透社，馬立波市議會表示：「我們不會忘記，也不會原諒這種違反人道的罪行。」（譯者：徐睿承）1110312