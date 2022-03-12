俄羅斯入侵烏克蘭邁入第15天，俄軍持續往基輔推進。媒體人吳子嘉認為，普丁目前只想做一件事，把基輔打下來之後，讓戰爭有了結果，趕快離開烏克蘭。

吳子嘉11日在《關鍵時刻》節目中認為，普丁現在只想做一件事，等戰爭有了結果，就要快點離開烏克蘭。普丁現在的方法很簡單，就是把基輔打下來，很可能這兩天就會進入基輔，進城之後就會進入巷戰，不過，巷戰是烏克蘭的優勢。

另方面，吳子嘉覺得烏克蘭人現在等待的也是基輔的巷戰，它也已經準備好了。烏克蘭有把握，而且把所有的武器裝備，以及刺針飛彈、監測飛彈等通通準備好了，一旦進到巷戰，也許烏克蘭會突然間從某個大樓去突襲俄軍坦克，倘若能把高價值的坦克多打下幾台，俄軍就沒辦法動了；俄羅斯在裝備上的損失，也會非常慘重。吳子嘉分析，基輔並不是一個好打的地方，所有的決戰點就在基輔，而美、歐，日本各式各樣的反坦克裝備，也全部在裡面，因此，俄軍可能進去容易，出來非常困難。

吳子嘉認為，俄烏第五輪談判，俄羅斯總統普丁說願意和烏克蘭總統澤倫斯基碰面談，若普丁不是講假話，有可能他想要讓步。因為俄國内部也「失火」，普丁這兩天若搞不定基輔，又在城市戰中，遭遇到極大損失，那普丁的問題就非常嚴重了。普丁必須儘速脫身。