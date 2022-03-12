俄羅斯未開戰前，普丁曾在公開談話中提及烏克蘭的極端民族主義激進份子，與西方國家右翼組織等新納粹勢力，在俄烏第1輪停火談判中，俄方也提出烏克蘭必須「去納粹化」的條件。納粹幽靈雖然一直未完全滅絕，但何以能成為俄烏戰爭的導火線之一？其實不論是烏克蘭或甚至於普丁的政權，長期以來都與新納粹組織有著錯綜複雜的關係，其中又以惡名遠播的亞速營影響最深遠。

引爆這次俄烏戰爭的因素，一般分析都著重在「北約東擴」與烏克蘭親歐或親俄等地緣政治觀點，但當中還有長期盤踞在歐俄與中亞地區的納粹勢力，這些被稱為「新納粹」的團體相當複雜與當地的政治界關係糾纏不清，其中最知名的亞速營具有狂熱的納粹色彩，也就是普丁口中烏克蘭民族主義激進份子。

烏克蘭顏色革命後，亞速營被吸收進入國民警衛隊，成為烏克蘭政府正式編制部隊，人數多達萬人以上，擁有強大的武器裝備與專業訓練學校。（圖／網路）

亞速營的歷史可以追溯到上世紀的1982年，當時烏克蘭還是前蘇聯內的一個聯邦共和國，一批由哈爾科夫冶金工人足球俱樂部的狂熱球迷組織了「82教派」，四處宣揚極端民族主義與新納粹思想，並支持烏克蘭獨立。1991年蘇聯開始解體，82教派也在漸漸擴散蔓延至幾個陸續獨立的共和國及鄰近國家。烏克蘭脫離蘇聯後，政治相當混亂，極右的82教派以新納粹思想和極端民族主義吸納對社會不滿的激進人士，並勾結政治人物，用暴力、暗殺等手段消滅政敵。他們的勢力同時也進入俄羅斯境內，結合右翼人士試圖掌控車臣。

亞速營最初是個足球俱樂部狂熱球迷組織，他們使用帶有明顯納粹意象的「黑太陽」、「狼之鉤」等標誌，也公開展示納粹旗幟，有新納粹主義和白人至上主義特徵。（圖／網路）

烏克蘭2014年發生「顏色革命」時，82教派藉機快速擴張，透過群眾運動佔領了哈爾科夫的市政大樓，還以自衛隊的名義籌組一個名為「東部兵團」的民兵組織。數個月後，在烏克蘭政治寡頭科洛莫伊斯基的資助下，以東部兵團為基礎建立了「亞速營」（Azov Battalion），該組識以駐紮亞速海而得名。他們使用帶有明顯納粹意象的「黑太陽」、「狼之鉤」等標誌，也公開展示納粹旗幟，有新納粹主義和白人至上主義特徵。顏色革命後，亞速營被烏克蘭政府吸收進入國民警衛隊（NGU），成為烏克蘭政府正式編制部隊。隨後他們在烏克蘭期間以國民警衛隊的名義濫殺無辜，在政治人物的庇護下對許多烏克蘭平民犯下掠奪、強姦、非法拘禁、酷刑等惡行，行徑有如當年德國納粹的褐衫軍，其犯行經過聯合國人權組織調查確認屬實。

亞速營在烏克蘭以國民警衛隊的名義濫殺無辜，在政治人物的庇護下對許多平民犯下掠奪、強姦、非法拘禁、酷刑等惡行，行徑有如當年德國納粹的褐衫軍，其犯行經過聯合國人權組織調查確認屬實。（圖／網路）

經過幾年的發展，亞速營勢力持續壯大，目前已擁有旅級的武裝力量，總數約有 30幾個，他們還設立軍校培訓軍事與恐怖活動人才，除了做為幹部之外，還向全球其地方的極右組織輸出，包括美國、加拿大、紐澳。亞速營創始人與領導者是極右翼民族主義者·比列茨基（Andriy Biletsky），他在烏克蘭組織了政黨性質的「國民議會」（SNA），並與「烏克蘭愛國者」等右翼政黨結盟，成為烏克蘭極具影響力的政治團體，幾年下來有多位地方首長與政府部門主管都是從該組織出身，這種現象在烏克蘭內部與國際上都造成極大的爭議。

圖為2016 年夏天在烏克蘭基輔以西亞速營的訓練營裡，身著軍裝的孩子們高喊口號，他們被被灌輸納粹法西斯意識形態，並提供武器訓練。（圖／網路）

亞速營與俄羅斯的關係也是糾纏不清，亞速營初成立時主要在東烏克蘭發展，其成員絕大多數是講俄語的俄羅斯人，最初與俄羅斯關係良好，在車臣鬧獨立期間還協助俄羅斯夾擊叛亂份子。俄羅斯涉入敘利亞戰爭時，也有亞速營的人參與暗殺、綁架、恐嚇等恐怖活動。不過後來亞述營在烏克蘭發生顏色革命後與俄羅斯鬧翻，俄羅斯便將其定性為「恐怖份子」與「新納粹」，這情況有點像阿富汗塔利班與美國的關係。

亞速營在美國網路上刊出的招聘廣告。（圖／網路）

普丁2月24日發動對烏克蘭戰爭後數天，亞速營所在的烏克蘭國民衛隊在社交媒體發佈消息說，亞速營的戰士們已經給子彈上塗抹好了豬油，將用來對付普丁派來攻打烏克蘭的車臣野蠻人（車臣是回教徒）。這則充滿種族主義的推文發佈後，全球一片譁然，烏克蘭國民衛隊被迫刪除該則推文。

亞速營的部隊最近獲得由英國提供的大批反坦克導彈，用以對抗俄羅斯的裝甲車。（圖／推特@MaxBlumenthal）

最近幾天俄烏戰爭中戰況緊急的馬里烏波爾，正是亞速營最大的根據地，目前包圍的俄軍與車臣部隊對城內多項民間設施進行殘酷的轟炸，還揚言不接受亞速營投降，顯然普丁對他們是恨之入骨，務必除之而後快，因此也在談判時要求烏克蘭「去納粹化」。而這次強力支持烏克蘭挑釁俄羅斯的美國，卻絕口不提這個導致俄烏反目的新納粹組織，這當中的奧義也十分耐人尋味。