【愛傳媒黃珊珊專欄】我一直希望，台北市可以擁有一齣象徵性的定目劇，就像大家去首爾旅遊，會想要去看《亂打秀》；去紐約旅遊，會想要去看《歌劇魅影》或是《貓》。我希望觀光客到台北來，也能夠看一場屬於台北的表演。​

歷經十年建造，象徵台北的專屬劇院終於誕生了。大概是士林夜市的小吃太讓外國人印象深刻，建築團隊的靈感竟然就是「鴛鴦火鍋」。不僅曾經被CNN評選為「全球最具顛覆性的8大建築」，這幾天英國的《金融時報》還做了跨頁專版介紹，並給了一個再好不過的標題：「歡迎來到未來藝術空間」！​

就像火鍋可以自由混搭一樣，北藝的結構象徵著文化的融合，分為「球劇場」、「大劇院」、「藍盒子」，三大空間，並以積木的方式組合，共用舞台與觀眾席，既可以拆成許多實驗小劇場，還能通透變成超大劇院！​

最厲害的則是世界獨有的「參觀迴路」，全透明的通道圍繞著建築，沿著通道不僅可以看到劇場與建築物的結構，還可以一睹幕後的製作祕辛，讓大家對於劇場工作有更深的了解。​

我希望北藝未來不僅能成為培養藝文產業的搖籃，更是劇場愛好者會當成廚房跑的地方，期待北藝未來孕育出代表性的戲劇，讓台灣的文化躍然於世界舞台！

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

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