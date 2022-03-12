【愛傳媒簡秀枝專欄】跟班參加政大畢業40週年同學會，行腳阿里山、奮起湖、梅山等風景名勝，初春時節，美不勝收。

目前在花蓮慈濟大學任教的朱正一，帶著太太李秀華、還有91歲高齡媽媽趙文心同行，讓團員跨度拉大，話題更多。

滿頭銀髮、個子嬌小，慈藹親切的朱奶奶，一上車透過麥克風告訴大家，她只有19歲，是全車最年輕的，大家立即給她報以最響亮掌聲，不過，心裡仍是忐忑，擔心耄耋長者同行，又是高海拔山區，是否不太方便。

從嘉義高鐵站出發，蜿蜒曲折山路，坐在車上，搖搖晃晃，真是不好受，許多女團員開始暈車，但是朱奶奶氣定神閑，悠哉悠哉欣賞沿途風景。

到了景點，我們逐一走動賞景，朱奶奶在兒子、媳婦簇擁下，完全沒有缺席。

翌日阿里山上，氣溫驟降，又下著雨，室外體感溫度更低，大家冬裝盡出，朱奶奶還是那一身簡單衣衫。

最後一天，我們坐小麫包車下山，又走特富野古道，爬坡上奮起湖火車站，吃懷舊便當、逛老街、訪舊火車站，老奶奶都沒有缺席，氣色紅潤，而且健步如飛。

返程北上，我們出了台北高鐵站就回家休息，朱家老小還得從台北火車站，轉程台鐵到花蓮富里，深夜才能到家，我們對她忍受漫長旅程，都心疼不已。

朱奶奶站在月台上，笑咪咪地和大家握手揮別，還盛情邀請大家，一定要去花蓮玩。硬朗健康的身影，和親切慈善笑顏，大家印象深刻，也敬佩不已。

人稱，台灣最美的風景，是人，其實，台灣最美的風景，不只是人，應該是孝順的人。

一家老小，牽手走台灣的山間小徑，那才是人間至美！

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：作者提供。

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