梅利托波爾市長費德洛夫（Ivan Fedorov）被擄走。。（圖／翻攝推特）

Kyrylo Tymoshenko has shared a video that he says is a confirmation of the kidnapping of Melitopol mayor Ivan Fedorov.

Melitopol in the south of Ukraine was occupied by Russians on 1 March. But locals have been protesting and refusing to obey Russian forces every day. pic.twitter.com/8pqQ3wYT9o — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) March 11, 2022

俄羅斯自2月24日正式侵略烏克蘭，兩國戰事進入白熱化！俄羅斯近期進攻烏克蘭南部城市梅利托波爾，烏克蘭東南部城市馬立波（Mariupol）在市議會以線上聲明指出，在俄羅斯轟炸和長達12天封鎖下，已造成馬立波至少1582名百姓喪生。烏克蘭總統辦公室副主任提摩申科（Kyrylo Tymoshenko）指出，梅利托波爾市長費德洛夫（Ivan Fedorov）被擄走。

俄軍轟持續轟炸封鎖烏克蘭，烏克蘭總統辦公室副主任提摩申科在推特上貼出俄軍入侵畫面，從監視器縣市，可看到一名男子遭到多位武裝份子從大樓中被押走，現場還有多名路人目睹圍觀。

俄烏戰事越演越烈，俄軍雖然多次宣布停火，開設人道主義走廊供烏克蘭民眾疏散，但仍傳出惡軍對走廊進行砲擊。

由於俄羅斯與烏克蘭持續交戰，世界衛生組織（WHO）11日表示，已建議烏克蘭銷毀境內公共衛生實驗室具高度威脅性的病原體，防止「任何可能外溢事件」。。

另據國際媒體報導，攻烏克蘭南部城市梅利托波爾（Melitopol），目前已經有1582名平民遭殺害。提摩申科（Kyrylo Tymoshenko）指出，烏克蘭南部區域的梅利托波爾市長費德洛夫（Ivan Fedorov）在當地時間11日下午3點45分已被俄國軍隊擄走，呼籲國際社會予以譴責。