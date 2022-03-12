俄軍飛彈3月6日擊中烏克蘭哈夫裡希夫卡文尼察國際機場（Havryshivka Vinnytsia International Airport）內的一棟建築，緊急救援人員忙著救火。（路透）

俄烏衝突持續，烏克蘭人家園破碎，人民流離失所，戰事何時會結束也成各界關注話題。政治大學外交學系兼任教授、前駐韓國、越南代表梁英斌今(12日)接受港媒專訪時表示，俄烏戰爭未來有3種發展方向，分別是普丁垮台、美歐俄妥協、烏克蘭拖成長久戰爭狀態，變為俄羅斯的帝國墳場，而這也是美國所期望的發展方向。

梁英斌現為對外關係協會常務監事、政治大學外交系兼任教授、世新大學法律系兼任教授，專長為英美契約法、海洋法、國際法、國際組織法等，他接受《中評社》專訪時分析，台灣媒體多引用西方媒體報導的視角，究竟俄烏情勢的真實狀況如何也不清楚，但從這幾次談判看下來，俄烏雙方都是邊打邊談。不過，土耳其已經出面協商，甚至期望促使俄烏總統會談，再加上大陸近期也開始對俄烏戰爭表達意見，應是在觀望何時出手，土耳其與大陸可能會是俄烏戰爭轉圜的點。

至於台灣被俄羅斯列入不友善國家和地區的名單中，梁英斌指出，因為台俄貿易量很小，每年進出口約新台幣63億元，後續恐怕俄羅斯還會有一些動作，畢竟名單並不多，放過任何小國或地區，反而會給國際有「紙老虎」的形象，但在政治層面上，俄羅斯反制裁台灣的手段很多，最嚴重的是關閉台灣代表處，俄國隨時都能這樣做，但恐怕俄國也會考慮再三，但他認為不太可能會走到這一步。