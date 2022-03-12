台灣PTT網友留言。（圖／翻攝自PTT論壇）

俄烏戰爭來到第17天，成全球關注焦點。台灣網友好奇「俄羅斯人民為什麼不推翻普丁？」引發熱烈討論。有人則貼出一段俄羅斯街訪影片，當地民眾普遍「不相信」總統普丁會侵略其他國、不會去看相關新聞報導，有人則認為都是美國的錯，尤其年紀愈長者對普丁的支持愈高。此影片讓大批網友直呼「懂了」，還有人開酸：台灣不少人也「習慣民進黨」了。

台灣PTT網友留言。（圖／翻攝自PTT論壇）

台灣網友4日在PTT論壇發文《俄羅斯人民為什麼不推翻普丁？》內文寫道，俄羅斯人民對於普丁侵略烏克蘭目前看起來似乎是反對者佔大多數，民眾甚至上街頭抗議，那麽這就表示對普丁專制政權已有所不滿，但為什麼都沒有人敢推翻普丁？是因為習慣專制政權了嗎？

此文掀起熱烈討論，有網友則分享一段俄羅斯街訪影片，表示俄羅斯老人都不相信普丁會侵略其他國，或認為一切都是美國的錯。影片中，記者向俄羅斯人展示烏克蘭平民遭攻擊畫面，俄羅斯人紛紛表示自己支持普丁不會去看這類照片、普丁是聰明人、不覺得有何不妥、不相信這些資訊、沒人轟炸基輔等，與西方觀點相差甚大。

這則影片引發台灣網友迴響，湧入留言：「我習慣民進黨了」、「台灣人民為什麼不推翻蔡英文？」「跟很多台灣人一樣」、「死忠的」、「怎跟塔綠班87%像」、「跟台灣藍腦一個樣」、「果然一碰到政治人腦就停止運作」、「俄羅斯跟藍綠都一樣」、「熟悉的畫面」、「為什麼你要用自己的想法去算俄國人的想法？」