苗栗縣南庄鄉「神仙谷」擁有壯麗景色，經由電影《賽德克巴萊》加持後，成為知名景點，不過昨（11日)傳出《初擁》劇組2工作人員失足跌落溪谷身亡，這讓主演該劇的炎亞綸發文要求給出合理交代，否則將合同該劇所有演員停止合作。

《初擁》劇組傳出2工作人員跌落溪谷身亡，劇組深夜發出聲明表示非常沉痛失去兩位優秀的好夥伴，將盡全力陪同家屬處理後續事宜，對此，炎亞綸表示曾為了台劇的每個細節苦惱，因而得罪不少製作公司甚至電視台，得知憾事時，不斷問自己堅持的底線究竟在哪裡，甚至得捍衛權益到何種地步，才能讓劇組願意多花成本符合安全條件。

炎亞綸坦言工作人員在戲劇圈，是常被忽略的一群，才會造成人才出走，甚至憾事不斷發生，也一度質疑自己是否該堅持隻身對抗環境，如今才知道過往的努力，都是為了防止今日憾事而發聲，因此要求劇組給出合理交代與正確態度，反則將合同該劇主演停止合作，必須得有正確安全措施、合理工時與符合成本付出，再來下一次的合作。

炎亞綸強調人命都是平等，不僅彼此都有責任，甚至不要心存僥倖，也懇求演員和工作人員及相關單位，正視問題解決問題，一同提升台劇環境，別讓有堅持的演員孤身奮鬥。