臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

俄烏戰爭持續進行，台灣隨西方國家掀起「挺烏反俄潮」。對此，淡江大學俄文系主任郭昕宜以親身經歷指出，俄羅斯總統普丁上任後，提升了國家整體生活品質與軍公教薪資，讓國家擺脫蘇聯剛解體時的動盪紛亂，故俄羅斯人對他很信服，籲台灣人別以偏頗資訊去反俄。此言論卻掀網路正反論戰，有人認為極有道理，但也有人認為普丁受愛戴不代表他就能侵略他國。

旅居俄國約6年、擁有俄羅斯莫斯科國立大學亞非學院語言學博士的郭昕宜，10日接受香港媒體《中評社》訪問表示，她2000年赴俄留學，當時蘇聯剛解體，俄羅斯國內並不平靜，隨時都有來自車臣等地的恐怖份子搞破壞，連搭地鐵也人心惶惶。

郭昕宜指出，她留學時期蘇聯剛解體，俄羅斯有很長一段時間動盪不安、貧富差距極大，甚至連警察也可能會搞勒索、敲詐。但普丁上台後，運用能源來發展國家的經濟與外交等，提升了國家生活品質提升和軍公教薪水，社會氛圍更加穩定，市容也變得很整潔，所以俄羅斯人對他很信服。她提醒台灣人別單從媒體、英文或英文學者觀點去了解俄烏關係，若台灣持續從偏頗角度反俄，台俄關係恐一夕就毀掉。

此言論引發熱議，網友紛紛湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言，一派認為：「我們認知俄羅斯侵略烏克蘭就是不對，畢竟烏國是主權國家也是聯合國會員國，怎麼可以俄羅斯說打就打呢！」「聯合國無能，侵略就是不對」、「所以在家鄉人緣好，就可以去外地作姦犯科嗎？」一派則認為：「郭教授所言極有道理，我們不能從單一資訊去論斷他國事務」、「終於有個腦袋清醒的在說人話了」、「台灣不該被西方觀點綁架，試問我們都很懂俄烏關係嗎？」