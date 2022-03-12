美式連鎖賣場好市多（Costco）為遏止停車歪風，停車場改為收費制。一名網友分享，他只不過晚11分鐘離場，停車費多花了50元，但他是有實際購物行為的，「我花了7000多欸」。文章分享後，引來大批網友熱烈討論。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，新竹好市多公告，當日消費滿500元的會員，最多可折抵3小時停車費，超過3小時以每小時100元計。

原PO提醒，買超過500元非常簡單，但逛好市多很容易忘記時間，要是沒注意時間，逾3小時就得多花一筆停車費。

「為什麼可以逛到3小時，到底在裡面幹嘛」、「東西買完就走啦，你是一直試吃嗎」、「佩服！待超過3小時很猛」、「我是不會逛那麼久，但隨便買就破萬」、「你走進迷宮喔，還是跑進去睡覺」。

部分網友認為，去好市多採購加上坐下來吃東西，確實一下子就超過時間，有時候結帳的人多，每個人買10幾樣，光排隊就要花半小時。對於「使用者付費」制度，大部分會員都相當贊成，畢竟車位有限，以價制量也可以提高車位周轉率。