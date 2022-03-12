新華社報導，歐盟外交與安全政策高級代表博雷利11日通過社交媒體宣佈，在維也納舉行的伊朗核問題全面協議會談暫停。中方談判代表、中國常駐維也納聯合國代表王群向媒體表示，中方認為有關各方的訴求和關切，都必須得到證實，政治對話與談判是唯一的解決方式，

博雷利表示，有關美伊恢復履約協議的最終文本已經基本準備好，但由於外部因素，維也納會談需要暫停。他作為協調人將與其團隊繼續和伊核協議參與方及美國保持聯繫，以克服當前困難，達成協議。

王群表示，中方呼籲各方在休會期間進一步加強外交努力通過對話談判為恢復履約協議的最終達成，掃清各種障礙王權，表示中方將繼續從維護全面協議維護全球防擴散體系和中東地區和平的大局出發，推動談判，盡早達成恢復履約協議。

在維也納具體負責協調伊核會談的歐盟官員莫拉當天對記者說，所有代表團在談判中都展現出了妥協精神，伊朗和美國都在談判中採取了非常有建設性的積極態度。他表示，希望談判能很快重啟。

伊朗外交部發言人哈提卜扎德11日確認伊核協議維也納會談暫停。哈提卜扎德當天通過社交媒體表示，會談暫停可為解決剩餘問題提供動力，任何外部因素都不會影響推進集體協議的共同意願。

伊朗外交部長阿卜杜拉希揚10日曾表示，美方提出的新要求沒有合理理由，與美方要求在維也納立即達成協議的主張相矛盾，因此，解決主要問題和有效解除制裁不應受到美國過度要求的影響。

2015年7月，伊朗與美國、英國、法國、俄羅斯、中國和德國達成伊核協議。2018年5月，美國政府單方面退出伊核協議，隨後重啟並新增一系列對伊制裁。2019年5月以來，伊朗逐步中止履行伊核協議部分條款，但承諾所採取措施「可逆」。

伊核協議相關方2021年4月開始在維也納舉行會談，討論美伊兩國恢復履約問題。由於美伊分歧嚴重以及伊朗政府領導層換屆，會談舉行6輪後暫停。2021年11月29日，伊核會談在維也納重啟。