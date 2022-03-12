針對立委蔣萬安要求敢不敢承諾1年內不大停電？行政院長蘇貞昌（右）暴怒反批蔣，指他祖先講的反攻大陸也沒實現，「你在為選舉叫什麼？」、「光要承諾有什麼用？」（姚志平攝）

蔣萬安嗆「你毋敢」要求保證不停電 蘇貞昌反酸：你祖父說要反攻大陸

國民黨立委蔣萬安昨(11日)逼問蘇貞昌敢不敢承諾不再大停電？蘇貞昌拒絕承諾，還暴怒牽拖蔣家說，「你祖父說要反攻大陸，到現在還沒反攻大陸，你們是最不負責任的政府。」對此，蔣萬安回應，蘇貞昌比喻不倫不類，保證不停電這麼困難嗎？資深媒體人黃揚明昨在臉書表示，蘇貞昌應對藍委質詢，常以攻擊當防守，過去多半是他激怒藍委，這次蘇沒占到便宜，尤其扯自己為了當初蔣介石的反攻大陸承諾才去當2年兵，就真的扯遠了！

黃揚明在臉書表示，蔣萬安和蘇貞昌這場交鋒再次成為政壇焦點，看過這段影片，看得出來這次蔣萬安明顯居於上風，畢竟大停電確實是政府責無旁貸該負起責任，民代以此題目要求官員保證，並無不妥，但最高行政首長蘇揆又祭出拿手套路，與藍委鬥嘴，還搬出反攻大陸沒實現來反擊，這樣的邏輯其實是引喻失當。

黃揚明認為，不論反攻大陸與停不停電本身就是不同層次的議題，拿出蔣萬安祖父輩的執政包袱來攻擊一個現任的在野黨立委，這樣的砲火正當性軟弱不足，比起蘇院長2天前反嗆藍委羅明才應譴責俄羅斯的義正辭嚴遜色許多。

黃揚明進一步分析，蔣萬安的質詢態度一直都是溫和派，但過去口才便給、常給藍委小鞋穿的蘇揆，這次卻淪於失態，若把幾天前他在立院被藍委林為洲問到民眾遇到空襲該如何應對的沉默來對比，簡直是變了個人，或許有人會說，就算院長保證不停電也不能代表什麼，但一年內已經發生這麼多次無預警停電事故，高官卻連做個保證都不願意，底層老百姓豈不哀哉！

對此有網友在黃揚明臉書貼文底下留言，不少人說「呃...應該是怕在神明面前所做的承諾跳票往事，會被掀出來」、「這樣意氣用事的回答，只會讓蔣萬安加分而已」、「問題是：你蘇貞昌的問題沒解決啊！憑什麼嗆別人啊？」「有政府？會鬥嘴」。