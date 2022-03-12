社區2個車位都喊價100萬元，該買哪一個？一名網友PO文分享車位照片，左邊車位寬敞，但上方有許多管線；右邊車位被三面牆隔成獨立空間，哪個車位好？引起網友熱烈討論，左、右各擁支持者。內行網友提醒，右邊車位的設計很像殘障車位，若要買建議先了解，否則到時候可能很麻煩。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」轉發一張車位圖說，圖左及圖右的車位都賣100萬元，問大家怎麼選擇？畫面中可見，左邊車位的其中一側是牆壁，另一側和隔壁車位間有一根柱子，空間足夠，上下車方便，但車位上方有不少管線。右邊的車位看起來狹窄多了，且被三面牆隔成一個獨立空間；好處是縱深較夠，適合車身長的車子。

支持買左邊車位的網友多認為車位寬敞，車子再大都停得下，不怕A到其他車輛，家中若有長輩或行動不便者，上下車也方便。缺點是車位上方設置管線，萬一管委會要進行維護，車主得先把車子移走。

喜歡右邊車位的網友說，既然三面都是牆壁，誰規定一定要照格子劃線停，大可停在正中間，如此一來4個車門都很好打開。原PO表示，他會買右邊車位，「因為是獨立空間」。

內行網友提醒，右邊車位感覺是身障車位的預備車位，若將來社區有新來的住戶提出需求，對方可以把自己持有的車位拿出來合法交換，兩車位間的價差，得私下解決，為免麻煩還是先問清楚。

根據規定，大樓地下停車場必須提供一定比例的身障車位，且該車位必須方便身障人士停車、進出。曾有建商因規劃時疏忽了，欲變更車位時衍生和住戶之間的糾紛，類似情況屢見不鮮。