看來湖人大部分球員已經提前做好無緣季後賽的心理準備，那麼「小皇帝」詹姆斯那麼拚命幹嘛！根據《洛杉磯時報》記者沃伊凱12日爆料，多名湖人球員目前只想趕緊打完這個球季，更認定打不進季後賽，甚至抱持還好只剩下一個月的負面心態。

「我在很多次跟湖人工作人員、球員的談話當中，他們都透露了以下信息，至少只剩下一個月了，」沃伊凱表示，「這並不是你經常會從一支球隊得到的信息，尤其是從一支去年夏天還對他們陣容極為熱觀的球隊那邊聽到，更是讓人無奈。」

沃伊凱表示，其實不少人把本季跟湖人2012-13年球季相比，因為在這兩個球季，湖人都經歷陣容大規模換血，不過當年「小飛俠」布萊恩賣命把湖人帶入季後賽，卻在例行賽尾聲經歷腳跟阿基里斯腱撕裂報銷，湖人也在季後賽首輪被馬刺橫掃。

如今換成詹姆斯努力想幫湖人闖進季後賽，甚至在出戰勇士比賽拿下56分，不過就算詹皇如何拚命，如果他的湖人隊友已經抱持這種球季僅剩1個月的負面心態出賽，湖人不僅可能退出附加賽爭奪戰，就算打進附加賽，恐怕也凶多吉少了。