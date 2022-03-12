蔣萬安嗆「你毋敢」要求保證不停電 蘇貞昌反酸：你祖父說要反攻大陸｜中時新聞網

303全台大停電成11日立法院質詢重點，國民黨立委蔣萬安問行政院院長蘇貞昌，敢不敢承諾不會再大停電？蘇不但不願承諾，還反嗆「國民黨從你祖父說要反攻大陸，到現在還沒反攻大陸」，引發批評。國民黨台北市議員張斯綱直言，蘇曾向神明發誓「不會再選第3次」卻食言，「這種騙神仔的承諾也不值得一提」。

張斯綱11日在臉書發表《有貞昌 會吵架》一文，痛批蘇貞昌堂堂一個行政院長，掌管全國各項事務，在國會接受立法委員詢問有關近期全台各地紛傳跳電、停電的情況時，卻不敢正面承諾未來不會發生大停電，只會打嘴砲說蔣前總統過去曾經承諾反攻大陸。

張斯綱質疑，面對全台大停電，民眾與企業都十分關注未來國內能源供應問題時，蘇貞昌身為行政院長還不思檢討與改進、代表政府給出承諾，讓民眾與企業都能安心，卻只會出一張嘴負責吵架，難道這樣才叫做「負責」？

針對蘇貞昌的言行，張斯綱諷刺道：「喔差點忘了，曾經向神明發誓，承諾『不會再選第3次』的蘇院長，這種騙神仔的承諾也不值得一提。」