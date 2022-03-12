因應廠商需求中科二林園區標準廠房動土，磁吸科技大廠。（中科提供／盧金足台中傳真）

未來二林標準廠房工程完工後，預估可提供約1000個就業機會，創造約百億元年產值。（中科提供／盧金足台中傳真）

招商引資創榮景，中科五大園區中面積最大的二林園區「二林園區第一期標準廠房新建工程」開工，中管理局長許茂新表示，未來二林標準廠房工程完工後，預估可提供約1000個就業機會，創造約百億元年產值。

「二林園區第一期標準廠房新建工程」開工動土典禮，彰化縣長王惠美、立委謝衣鳳、議員洪騰明、科學園區同業公會處長賴明志及十多家園區廠商CEO代表出席，見證並表達各界對於中科二林園區未來發展的高度期待。

2021年中科園區營業額再造新高，創區18年即達破兆，是台灣三大科學園區中破兆時間最短的園區。

許茂新表示，受惠全球景氣逐漸回溫，國內科技大廠紛紛擴廠因應，中科二林園區至今已核准31家廠商進駐，逾7成為精密機械產業，總投資額接近1000億元。

單是封測旗艦大廠－矽品就砸下850億元重金擴廠，帶動上下游產業鏈群聚，磁吸約10家潛在廠商有意進駐設廠。

許茂新強調，未來二林標準廠房工程完工後，預估可提供約1000個就業機會，創造約百億元年產值。

二林園區標準廠房規畫分三期興建，第一期興建地下一層、地上5層鋼筋混凝土二棟，總樓地板面積約2萬6072平方公尺，包含300坪／12單元及150坪／6單元，共計18單元。

第一期計畫總經費約9.2億元，2021年底已完成公開招標及預計113年底前可完工提供廠商進駐使用。

為創造永續、智慧的工作場域，二林標準廠房朝銀級綠建築、智慧建築規格設計，並預留電動車充電樁、5G設備安裝及太陽能板設置空間，達成節能永續綠色園區，並同時滿足廠商高速傳輸需求，是中科二林園區高規格永續建築的里程碑，並將帶動彰化及二林地區之經濟發展。